Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о региональном законопроекте, дающим право областным властям «согласовывать» муниципальных чиновников в сфере образования. Соответствующий документ появился на сайте правительства региона на днях.

Как подчеркнул Анатолий Локоть на пресс-конференции 28 августа, инициатива принадлежит федеральной власти, а потому оспорить её в данный момент невозможно. При этом мэр сообщил, что оценивает такое решение отрицательно.

«Некоторые СМИ не очень корректно прокомментировали позицию муниципалитета и мою лично. О том, что кандидатуры муниципальных чиновников в сфере образования должны согласовываться с правительством субъекта, говорит федеральный закон. Не считаю, что это правильно, это излишне администрированная система. Но возражать, сопротивляться нет никакой возможности», — отметил Анатолий Локоть.

По мнению мэра, «не очень понятны» причины и цели новой законодательной инициативы. Для того, чтобы с ними разобраться, градоначальник даже звонил московскому депутату Госдумы РФ Олегу Смолину.

При этом Анатолий Локоть заявил, что намерен обсудить законопроект на очередной встрече Ассоциации сибирских и дальновосточных городов.

«Думаю, у руководителей муниципалитетов тоже будут вопросы», — сказал мэр.

Напомним, что 22 августа на сайте областного правительства появились изменения к региональному закону «О регулировании отношении в сфере образования в Новосибирской области». Согласно документу, полномочия по согласованию кандидатур муниципальных чиновников в сфере образования переходят к администрации региона. Появление законопроекта связано со вступлением в силу федерального закона №147, по которому соответствующие решения должны принимать субъекты РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.