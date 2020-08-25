Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — результат отрицательный. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения», — отметил Александр Сабаев. Его комментарии приводит пресс-служба минздрава Омской области.

Напомним, что самолёт с Алексеем Навальным, летевший из Томска в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Омске 20 августа, не добравшись до столицы. Причина внезапной посадки – в резком ухудшении самочувствия политика. Навального без сознания увезли на омской «скорой», он находился в реанимации в одной из больниц города, 22 августа его перевезли на лечение в Германию. Врачи немецкой клиники Charite, в которой сейчас находится политик, подтвердили отравление Алексея Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.