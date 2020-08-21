В Омске прошел пресс-брифинг, посвященный состоянию здоровья политика Алексея Навального, со вчерашнего дня находящегося в коме.

«Ночь прошла хорошо. Состояние пациента улучшилось, но оно остается нестабильным. Мы проводили сегодня консилиум с участием специалистов из национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Вопрос о возможной транспортировке решать консилиуму. На мой взгляд, пока говорить об этом преждевременно. Нужно добиться стабилизации состояния пациента», — отметил в ходе пресс-брифинга Александр Мураховский, главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный.

По его словам, на сегодня медики отрабатывают 5 рабочих диагнозов, которые пока не разглашаются.

Отвечая вопрос о том, каким веществом мог быть отравлен политик, он отмечает, что пока продолжается тестирование.

Напомним, что самолёт с Алексеем Навальным, летевший из Томска в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Омске 20 августа, не добравшись до столицы. Причина внезапной посадки – в резком ухудшении самочувствия политика. Навального без сознания увезли на омской «скорой», сейчас он находится в реанимации в одной из больниц города.

Стоит отметить, в начале апреля в Омской области сменился министр здравоохранения. Ппосле отставки Дмитрия Вьюшкова министерство возглавила экс-заместитель главы минздрава Московской области Ирина Солдатова. Причиной кадрового решения стало недовольство главы региона предпринимаемыми мерами борьбы с коронавирусом. В настоящее время Ирина Солдатова находится в отпуске.

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