Фитнес-клубы вновь заработали в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному правительству снять ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как ранее писал «Континент Сибирь», с 24 августа откроются спортивные объекты, в том числе фитнес-центры и тренажёрные залы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Травников согласился с оценкой Роспотребнадзора по региону, где заявили, что эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области благоприятна.

«С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии – все фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях физкультуры и спорта, независимо от формы собственности, в том числе и негосударственных», — заявил глава региона.

Кроме того, согласно решению губернатора, с 1 сентября в Новосибирской области откроются музеи и выставочные залы, а также учреждения дополнительного образования. При этом Травников отметил, что режим повышенной готовности, или так называемый масочный режим, сохранится в регионе до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что по темпам распространения коронавирусной инфекции в Сибири лидируют Омская область, Алтай и Кузбасс.

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