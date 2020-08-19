Фитнес-клубы Новосибирска готовятся открыться до конца недели

В среду представители новосибирской фитнес-индустрии на встрече с первым заместителем главы региона Юрием Петуховым обсудили предстоящее возобновление работы отрасли.

Как сообщил «Континенту Сибирь» один из участников встречи, решение о возобновлении работы фитнес-центров будет принято губернатором Андреем Травниковым. «Юрий Петухов сообщит ему о нашей готовности по соблюдению защитного протокола», — пояснил представитель отрасли. Кроме того, профильная региональная ассоциация будет помогать Роспотребнадзору в проверке соблюдения фитнес-клубами правил безопасности. Сейчас, по словам собеседника «Континента Сибирь», новосибирские клубы готовятся к открытию, которое, как ожидается, произойдет «в пятницу – понедельник».

Напомним, о готовности к возобновлению работы фитнес-клубов глава региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 10 августа. 12 мая власти Новосибирской области частично сняли ограничения на занятия спортом, разрешив тренировки на улице с соблюдением социальной дистанции. Несколькими днями позднее минспорта РФ разослало в регионы рекомендацию по полному поэтапному снятию ограничений. Сроки снятия ограничений в рекомендации не указываются, предполагается, что их должны определять сами регионы, исходя из текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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