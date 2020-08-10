10 августа на оперативном совещании правительства региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять решения по снятию ограничений по работе общепита и других видов бизнеса.

«В связи с тем, что ещё одна неделя борьбы с коронавирусной инфекцией прошла с хорошей динамикой, считаю, что есть возможность принять дополнительные решения по снятию ряда ограничений. Предлагаю принять решение о возобновлении работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания – в том числе закрытых залов, – отметил Андрей Травников. — Экспертами Всемирной организации здравоохранения посещение баров и ночных клубов отнесено к событиям максимального риска по заражению COVID-19. Тем не менее, мы такое решение принимаем, тем более, что погода идёт на похолодание и сезон летних веранд постепенно подходит к концу. Также подтверждаю, что с 17 августа решением муниципальных властей мы возобновляем работу детских садов в обычном режиме. Далее – готовимся к решению по фитнес-клубам. И, конечно же, самое главное событие, которое мы должны подготовить – это начало учебного года 1 сентября в обычном, привычном для нас формате».

Вице-губернатору Сергею Сёмке перед принятием решения по ресторанам, кафе, столовым и прочим объектам общепита поручено провести совещание с собственниками предприятий и обсудить дополнительные меры по обеспечению санитарной безопасности.

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