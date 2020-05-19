Когда и при каких условиях откроют фитнес-центры в Сибири?

После снятия ограничений в работе и режима самоизоляции рынок фитнес-индустрии, по оценке экспертов, не досчитается порядка 70% игроков. Наибольшую выживаемость прочат крупным сетевым проектам. Однако отрасль не собирается сдаваться – владельцы фитнес-клубов готовы жестко регламентировать работу заведений ради того, чтобы хотя бы частично возобновить предоставление услуг.

12 мая власти Новосибирской области частично сняли ограничения на занятия спортом, разрешив тренировки на улице с соблюдением социальной дистанции. Несколькими днями позднее минспорта РФ разослало в регионы рекомендацию по полному поэтапному снятию ограничений. Сроки снятия ограничений в рекомендации не указываются, предполагается, что их должны определять сами регионы, исходя из текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В соответствии с документом, первый этап выхода из спортивной самоизоляции, кроме уличных тренировок, также включает в себя возобновление работы фитнес-центров. При этом спортклубам предлагается пока урезать загрузку залов до 25% от обычного количества посетителей. На втором этапе снятия ограничений допускаются групповые и индивидуальные занятия с загруженностью фитнес-центров до 50%. Полностью снять ограничения с фитнес-клубов планируется на третьем этапе. «Такие шаги предпринимаются по согласованию с главным санитарным врачом. 8 мая в регионы направлены методические рекомендации главы Роспотребнадзора о том, когда это можно сделать. Это произойдет во время третьего этапа снятия ограничений», — рассказал на минувшей неделе в прямом эфире телепрограммы «Вести LIVE» заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Сейчас, по его словам, представители облправительства и руководители фитнес-центров разрабатывают необходимые меры безопасности для возобновления работы спортивных учреждений. «Если говорить простым языком, им что, каждую гантельку за всеми ходить протирать?», — пояснил заместитель губернатора. Ранее о разработке фитнес-клубами программы особого режима работы, которая позволит принимать посетителей в условиях введенных из-за коронавируса ограничений, сообщал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По словам главы министерства, меры предосторожности будут «начинаться от дверей». «Я сам веду активный образ жизни, посещаю фитнес-клуб, для меня это непростое время. С другой стороны, активный человек всегда найдет способ держать себя в тонусе», — пояснил в ходе прошедшей в конце апреля онлайн в соцсети «ВКонтакте» пресс-конференции Андрей Гончаров.

Напомним, работа фитнес-клубов в Новосибирской области была временно приостановлена соответствующим распоряжением губернатора Андрея Травникова еще 28 марта. После небольшого периода ожидания снятия мер клубы попытались, с разным успехом, перевести тренировки в режим онлайн. «Очевидно, что фитнес-отрасль одна из самых пострадавших от введенных ограничений. Если у того же общепита с началом карантина остались лазейки в виде доставки блюд или же торговли навынос, все, что могли до недавно времени делать фитнес-клубы — поддерживать контакт со своими клиентами за счет онлайн-тренировок или марафонов, что, безусловно очень плохо монетизируемо», — считает специалист по стратегическому маркетингу Екатерина Прутковская. Она добавила, что на онлайн-тренировках в период ограничений и самоизоляции могли заработать не клубы, а конкретные тренеры. Для клубов же интернет – больше инструмент для поддержания контакта с аудиторией. «Из вариантов заработка остались лишь продажа карт с отсроченным периодом активации (опять же не условиях дисконта), либо сдача оборудования в аренду, что тоже скорее маркетинговый ход, нацеленный на сохранение лояльности клиентов, нежели на реальный заработок», — пояснила Екатерина Прутковская. По ее мнению, после снятия ограничений в первую очередь вынуждены будут закрываться клубы, располагавшиеся на арендуемых площадях и не сумевшие договориться с арендодателями о взаимовыгодных условиях. Также исчезнут клубы, не имевшие финансовой подушки безопасности, жившие «от зарплаты до зарплаты». «Особенно грустно представить ситуацию студий, развивавшихся на заёмные кредитные средства», — добавила маркетолог.

Два месяца приостановки работы центров, по мнению участников рынка, фактически привели отрасль на грань катастрофы. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), отрасль не досчитается до 70% игроков по стране. По оценке управляющей фитнес-клубом X-Fit Плаза Ольги Колмаковой, фитнес-индустрия в Новосибирске является «крепкой и конкурентоспособной» отраслью, однако в итоге в городе может не вернуться к работе около половины мелких и средних физкультурно-оздоровительных клубов. Сложнее всего, по ее словам, в этой ситуации пришлось небольшим одиночным проектам, выжить которым труднее, чем сетевым. «Мы практически в стопе, но продолжаем оказывать населению оздоровительные услуги в онлайн-формате, который является отличной сервисной мерой поддержки клиентов в период самоизоляции, но не дает возможности зарабатывать средства даже на оплату труда задействованных в данных активностях сотрудников. У нас множество сложностей из-за остановки платежей партнерам и задолженностей; мы находимся в диалоге с арендодателем, ищем пути решения, которые позволили бы всем сторонам сохранить бизнес, чтобы постепенно выйти из ограничительных мер и начать работать в полную силу», — рассказала Ольга Колмакова. Она добавила, что владельцы новосибирских фитнес-клубов организовали несколько рабочих встреч с представителями госструктур и создали Ассоциацию организаций в области физической культуры и спорта Новосибирской области. «Предполагалось, что эта мера позволит оперативнее решать вопросы, требующие участия со стороны правительственных кругов. Но пока подвижки, к сожалению, малозаметны, наши обращения без ответов», — сказала Ольга Колмакова. Она уточнила, что клубы готовы открыться «в любой момент», организовав меры повышенной санитарной безопасности для сотрудников и клиентов, включая соблюдение социальной дистанции и учащенную противовирусную обработку оборудования, всех поверхностей и помещений.

Потери российской фитнес-отрасли от ограничительных мер эксперты оценивают в 103 млрд рублей. Сумма солидная, с учетом того, что годовой объем рынка фитнес индустрии оценивается 167 млрд рублей. Как рассказала «Континенту Сибирь» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, продажи в сегменте начали падать с февраля на 20-70% по разным регионам, и к марту они сократились до нуля. «Отрасль низкомаржинальная, она работает за счет оборотных средств, нет продаж – нет возможности для выживания», — пояснила Ольга Киселева. По ее информации, фитнес-отрасль в последние годы удерживала рост цен на свои услуги. С 2018 года увеличение стоимости абонементов варьировалось по стране в пределах 2 %, поэтому запас прочности отрасли минимальный. При этом, несмотря на остановку работы, текущие расходы – оплата аренды, зарплата сотрудникам, оплата коммунальных услуг и налогов – никуда не делись. По оценке эксперта, полмиллиона специалистов фитнес-индустрии могут потерять работу. Сама отрасль может сократиться на 70 %. Сейчас в отрасли работают более 700 тыс. сотрудников в 13 тыс. фитнес-объектах.

По словам Ольги Киселевой, ассоциация совместно с отраслью разработала и отправила в федеральный Роспотребнадзор и в его региональные представительства перечень «адекватных эффективных мер» по безопасной работе фитнес-клубов во время выхода из карантина. Эти же предложения направлены в минспорта и минэкономразвития. «Эти меры выработаны совместно со всеми игроками рынка. Мы опирались на наши исследования, на практику западных стран, где открывают фитнес-клубы, на рекомендации всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), которые мы услышали во время совещания нашего представителя с ВОЗ», — уточнила глава ассоциации. Рекомендации включают проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, организацию входного фильтра, проведение бесконтактного контроля температуры тела сотрудников, организацию входного контроля с термометрией посетителей, обеззараживание воздуха в помещениях с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторами и ряд других мер. Также предусмотрена возможность бесплатной «заморозки» абонемента на срок до трех месяцев по состоянию здоровья клиента фитнес-клуба. «Мы понимаем, что эти меры сократят количество посещение фитнес-клубов, что это нанесет определенный ущерб экономике клубов, но это позволит нам приступить к работе, обеспечить занятость персонала, удержать костяк клиентской базы и продержаться до конца эпидемии», — пояснила Ольга Колмакова. Она добавила, что фитнес-клубам, даже после возобновления работы, нужно готовиться к тому, что бизнес-модель отрасли уже не будет прежней, в связи с большим количеством ограничений.

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