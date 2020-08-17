Новосибирский бизнесмен, основатель инвестиционной платформы «Мегаполис» Валерий Черкасов поучаствовал в международном шоу на выживание на ТВ, преодолев 700 километров на Фиджи за 11 дней.

Телевизионное шоу World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji на американском канале Amazon Prime Video стартовало 14 августа. Его продюсером является Марк Бернетт, который был 143 раза номинирован на премию «Эмми» за такие громкие шоу, как «Голос», Survivor («Последний герой») и другие.

World’s Toughest Race – экспедиционная гонка, которая проходит на Фиджи и отличается очень сложной трассой: дистанция в 350 миль включает океан, глубокий каньон, бурные реки и джунгли со змеями и дикими животными. На ее прохождение команды должны потратить не больше 11 суток. Поэтому многие участники сходят с дистанции. Последняя такая гонка была 19 лет назад, и теперь, после большого перерыва, организаторы возобновили Eco-Challenge Fiji. На этот раз в шоу участвовало более 60 команд, причем команда из России появилась впервые в истории гонки.

Первая российская команда за историю международной гонки Eco-Challenge состояла из 5 участников, в которую вошел новосибирский бизнесмен Валерий Черкасов, создатель инвестиционной платформы «Мегаполис».

«Самым сложным было трое суток грести на веслах в океане, к такому я точно не готовился. Мы попали в шторм, и наша лодка сломалась прямо посреди океана, пришлось возвращаться на рыбацком судне и брать новую лодку. Были моменты, когда настолько хотелось спать, что я отключался, но все равно продолжал грести», — рассказывает Валерий Черкасов.

По его словам, он специально создает себе сложности – участвует в триатлоне и экстремальных гонках, искусственно погружается в среду, где нужно преодолевать себя, работать в команде. «Это мне помогает в бизнесе: сталкиваясь с трудностями в работе, я вспоминаю, как греб трое суток, и понимаю — если я это смог, то решу любую задачу в бизнесе», — поясняет Валерий Черкасов.

Напомним, что Валерий Черкасов является основателем инвестиционной̆ платформы «Мегаполис», привлекая инвестиции для развития различных бизнес-проектов, среди которых сеть медиаэкранов, сеть самокатных станций в Москве и сеть голографических проекторов. Среди других его более ранних бизнес-проектов — строительная группа ProSD и новосибирский коворкинг-центр (НКЦ). Помимо этого, Валерий Черкасов являлся одним из топ-лидеров сетевой компании NL International. Он также ведет свой блог во «ВКонтакте», Instagram и YouTube, проводит онлайн-марафоны, пишет книги. В 2014 году признавался лучшим молодым предпринимателем России. В 2015 году он баллотировался в совет депутатов Новосибирска от партии «Справедливая Россия», в своем округе занял третье место. Также Валерий Черкасов являлся участником IronMan 70.3 (Марбелья, Алтай), покорил Эльбрус и Казбек.

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