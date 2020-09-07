Новосибирский предприниматель Валерий Черкасов объявил об открытии на этой неделе в Москве по франшизе супермаркета под брендом «Фасоль». В планах бизнесмена — запустить в ближайшие месяцы еще 5 магазинов под этим брендом.

Сеть магазинов у дома «Фасоль» развивает по схеме франчайзинга компания Metro Cash&Carry. По ее данным владельцы магазинов «Фасоль» освобождаются от уплаты роялти и паушальных взносов, соблюдая при этом ряд обязательств, связанных в основном с ассортиментом: 600 артикулов различных товарных категорий, включая постоянный ассортимент товаров под собственными торговыми марками METRO. Остальную часть товаров выбирает сам франчайзинговый партнер в зависимости от потребностей покупателей магазина, региональных особенностей и зоны покрытия. На сегодня в Москве, по данным 2ГИС, работает 213 магазинов под брендом «Фасоль», в Новосибирске — 5, в Красноярске — 9.

Валерий Черкасов является основателем инвестиционной платформы «Мегаполис», привлекая вложения для развития различных бизнес-проектов, среди которых сеть медиаэкранов, сеть самокатных станций в Москве и сеть голографических проекторов. Среди других его более ранних бизнес-проектов — строительная группа ProSD и новосибирский коворкинг-центр (НКЦ). Помимо этого, Валерий Черкасов является одним из топ-лидеров сетевой компании NL International, свой доход за 5 лет в этой структуре он оценил в 25 млн рублей. Он также ведет свой блог во «ВКонтакте», Instagram и YouTube, проводит онлайн-марафоны, пишет книги. В 2014 году признавался лучшим молодым предпринимателем России. В 2015 году он баллотировался в совет депутатов Новосибирска от партии «Справедливая Россия», в своем округе занял третье место. Также Валерий Черкасов являлся участником IronMan 70.3 (Марбелья, Алтай), покорил Эльбрус и Казбек, участвовал в международном шоу на выживание на ТВ, преодолев 700 километров на Фиджи за 11 дней. О своих планах по открытию магазинов «Фасоль» он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.