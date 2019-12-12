Новосибирский бизнесмен Валерий Черкасов, основатель строительной компании ProSD Group, провел презентацию своей первой книги «Я блогер: бизнес-роман».

«Это художественная история о том, как делать контент и не потерять себя в погоне за аудиторией, где главные герои — узнаваемые и популярные российские блогеры», — отметил Валерий Черкасов. По его словам, книга не является автобиографией, хотя во многом то, о чем говорится в ней, действительно основано на событиях, происходивших с автором.

На создание произведения ушло год, сумму инвестиций в выпуск книги Валерий Черкасов не разглашает, но отмечает, что издательство «АСТ» само выступило с инициативой ее публикации. В дальнейшем Валерий Черкасов планирует выпустить и другие книги, а также по его словам ведет переговоры о дальнейшей экранизации книги «Я блогер: бизнес-роман».

Напомним, что Валерий Черкасов является основателем строительной компании ProSD Group и новосибирского коворкинг-центра (НКЦ). Помимо этого, Валерий Черкасов являлся одним из топ-лидеров сетевой компании NL International. Он также ведет свой блог во «ВКонтакте», Instagram и YouTube, проводит онлайн-марафоны. В 2015 году он баллотировался в совет депутатов Новосибирска от партии «Справедливая Россия», но занял лишь третье место. На сегодня Валерий Черкасов живет в Москве и занимается привлечением инвестиций для развития нескольких бизнес-проектов, среди которых сеть медиаэкранов, сеть самокатных станций в Москве и сеть голографических проекторов.

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