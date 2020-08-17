По данным оперштаба на утро 17 августа в регионе зарегистрировано 10 674 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 650 детей. 9333 пациента выписаны с выздоровлением, включая 67 за сутки.

В Новосибирской области выявлено 53 инфицированных коронавиусом за последние сутки.

Скончались еще трое пациентов: мужчина, ему было 82 года и две женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 315 человек. В отделениях реанимации находятся 58 человек, на ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализировано 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1122 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 600 пациентов.

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