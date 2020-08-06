Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение Новосибирского УФАС по поводу признания состоявшимся конкурса по застройке участка на улице Плановой в Заельцовском районе Новосибирска. Согласно результатам конкурса, победителям стало ООО «СЗ Квартал» — структура ГК «Стрижи».

6 августа арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность позиции Новосибирского УФАС об участии ГК «Стрижи» в конкурсе по строительству многоэтажного жилого дома на улице Плановой в Новосибирске.

Напомним, что масштабный инвестиционный проект на Плановой подразумевает расселение застройщиком жителей расположенных на территории ветхих домов. В ходе проведенного в январе 2020 года конкурса, лучшим стало предложение по расселению от ООО «СЗ Квартал», входящего в ГК «Стрижи».

Однако мэрия Новосибирска отказалась признать состоявшимся конкурс, и в феврале 2020 года Новосибирское УФАС удовлетворило жалобу генерального директора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского к департаменту строительства и архитектуры мэрии. Антимонопольный орган обязал городские власти подвести итоги конкурса и заключить договор с победителем — ООО «СЗ Квартал». Мэрия обжаловала это решение в суде.

Теперь, после отказа суда мэрии в иске к УФАС, у городских властей есть возможность в течение месяца подать апелляцию на решение арбитража. По мнению председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, если это произойдет, то процесс расселения жителей ветхих домов может затянуться, как минимум, ещё на полгода.

«Сейчас у мэрии есть два пути. Либо согласиться с этим решением и подписать с нами договор – и тогда в течение ближайших дней мы начнем передавать людям квартиры. Либо в течение 30 дней мэрия может обжаловать решение суда – и тогда люди в нечеловеческих условиях будут жить еще, как минимум, полгода», — прокомментировал Илья Поляков.

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