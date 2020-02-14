Новосибирское УФАС удовлетворило жалобу генерального директора ГК «Стрижи» к департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска по поводу отказа от участия в конкурсе по продаже земельного участка в Заельцовском районе Новосибирска.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Новосибирского УФАС России 10 февраля, департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предписано отменить итоги комиссии от 22 января 2020 года по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов на улице Плановой в Заельцовском районе Новосибирска, вернувшись на стадию рассмотрения ходатайств.

Напомним, что в декабре прошлого года мэрия города Новосибирска объявила конкурс в рамках масштабных инвестиционных проектов. По конкурсу разыгрывался участок на улице Плановой, в районе Новосибирского зоопарка, общей площадью около 1,5 га. Полученные мэрией в качестве расчета за землю квартиры должны были пойти на расселение жителей ветхого жилья.

Несколько компаний, включая ООО СЗ «Квартал», входящую в группу компаний «Стрижи» Игоря Белокобыльского, заявились на этот конкурс. В начале 2020 года конкурсная комиссия приняла решение отказать всем участникам, в качестве аргумента назвав неполный комплект документов, поданных для участия в конкурсе.

ООО СЗ «Квартал», первой подавшей заявку на конкурс, сочло решение комиссии неправомерным и обратилось с жалобой в Новосибирское УФАС России. Среди главных аргументов заявителя – в компании не получали запросов иных документов в течение положенного недельного срока после подачи ходатайства и весь пакет документы поступил в комиссию мэрии без замечаний. Антимонопольный комитет принял решение удовлетворить жалобу ООО СЗ «Квартал» и выдал предписание мэрии устранить нарушения.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский сообщил «Континенту Сибирь», что удовлетворен решением ФАС и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«По мнению мэрии, подготовительная часть конкурса была проведена с нарушениями. Предполагаю, что это просто недосмотр и недоразумение. Ошибки бывают у всех. ФАС это недоразумение разрешила. Надеюсь, в мэрии обратят внимание на те аргументы, которые предложила ФАС и до середины марта будет принято решение о победителе, в соответствие с предписаниями антимонопольного комитета. Есть несколько участников, которые готовы предоставить квартиры за землю. Наверное, нужно решить этот вопрос максимально быстро, чтобы люди смогли переселиться из ветхого жилья в новое», — сказал Игорь Белокобыльский.

Отметим, что проект освоения площадки на улице Плановой, как следует из документов УФАС, предполагает строительство многоквартирного дома площадью более 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых более 6% процентов (либо иные жилые помещения застройщика не меньшего объема) подлежат передаче в собственность муниципального образования и пойдут на расселение жителей аварийного жилья.

Помимо ООО «Специализированный застройщик «Квартал», претендентами на приобретение участка на улице Плановой являются: ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» и ООО «Новосибирск СтройМастер К».

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