С 8 июня в регионе были разрешены тренировки членов сборных команд. На оперативном совещании губернатор Андрей Травников сообщил, что с 1 августа будут возобновлены тренировки спортсменов на территории муниципальных и государственных учреждений, а также все новосибирские учреждения культуры смогут возобновить репетиции на своих площадках.

«По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешаются занятия спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта. По сути дела, мы разрешаем всем нашим спортсменам — взрослым и детям, — которые занимаются спортом серьёзно, на постоянной профессиональной основе, возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности, — подчеркнул губернатор. — Также разрешаем репетиционную деятельность для всех учреждений культуры. Мы надеемся, что осенью новый театральный, музыкальный сезоны стартуют. Соответственно, необходимо предоставить возможность проводить репетиции, готовить постановки, концерты и выступления».

Андрей Травников также сообщил, что режим повышенной готовности в противодействии распространения коронавирусной инфекции продляется в регионе до 31 августа.

«Ситуация находится под контролем, она стабильная, но, тем не менее, достаточно напряжённая. Для того, чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями», — отметил губернатор.

Он добавил, что пока остается в силе обязательное требование по ношению масок в общественном транспорте и других местах массового присутствия людей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.