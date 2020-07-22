«Единая Россия» обсуждает с жителями Новосибирской области поправки в Трудовой кодекс о работе в дистанционном режиме.

Госдума РФ готовится к рассмотрению поправок в Трудовой кодекс о работе на «удаленке» во втором и третьем чтении. Для этого федеральным парламентариям нужна обратная связь из регионов.

Новосибирские депутаты Заксобрания уже поддержали проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» на заключительной в этом созыве сессии.

Предполагаемые изменения в Трудовой кодекс должны законодательно закрепить форматы удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Также оговаривается право работника на «оффлайн», то есть, поручения руководства, выполненные после окончания рабочего дня, должны оплачиваться как сверхурочные.

Первый заместитель секретаря новосибирского регионального отделения ЕР, первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов считает нововведения важными. «В течение летних месяцев на встречах с избирателями будут собираться предложения о важных, по мнению людей, дополнениях и изменениях в Трудовой кодекс РФ. Например, уже сейчас поправки активно обсуждаются новосибирцами в социальных сетях. И уже осенью все внесенные изменения в Трудовой кодекс от нашего регионального парламента поступят в Государственную Думу», — уточняет парламентарий.

В «Единой России» рассчитывают, что инициированный партией законопроект в третьем окончательном чтении будет принят на осенней сессии Госдумы, а работает с 1 января 2021 года.

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