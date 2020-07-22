В ходе состоявшейся 22 июля пресс-конференции глава Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что до 1 сентября не планируется ни ослаблять, ни ужесточать текущие ограничения по коронавирусу.

Как пояснил губернатор, работа кинотеатров, ресторанов и в целом всей развлекательной сферы в регионе не будет возобновлена до 1 сентября. Вместе с тем, по словам Андрея Травникова, уже в начале августа будет принято решение о возможности занятий спортом в составе организованных групп. В первую очередь, речь о детских и юношеских школах. Будет сохранен и масочный режим.

Напомним, с 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня – разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей – с соблюдением всех необходимых санитарных норм – музеи и Новосибирский зоопарк (пока – без посещения павильонов). С 6 июля открылись летние веранды и уличные кафе.

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