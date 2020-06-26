В новосибирских ТРЦ разрешили оптовую продажу непродовольственных товаров

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, меняющее регламент работы торгово-развлекательных центров в условиях ограничений.

Опубликованный на официальном портале облправительства документ вносит изменения в постановление губернатора № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Эти изменения касаются работы новосибирских ТРЦ. Ранее в них допускалась работа в условиях пандемии аптек и торговых предприятий, реализующих продукты. Теперь в ТРЦ также могут возобновить работу предприятия, специализирующиеся на оптовой торговле непродовольственными товарами, без допуска розничных покупателей.

Напомним, накануне губернатор Андрей Травников в ходе пресс-конференции сообщил о том, что режим повышенной готовности в связи с коронавирусом после 30 июня будет продлен. Отдельные ограничения, возможно, будут сняты, но о возобновлении работы ТЦ и общепита речь пока не идет.

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