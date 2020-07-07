С 6 июля в Новосибирской области разрешена работа летних площадок и веранд при стационарных предприятиях общепита. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил во вновь открывшихся заведениях общепита 7 июля проконтролировал руководитель министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

«Мы понимаем, что ресторанный бизнес в Новосибирской области очень специфичный, но у нас есть знаковые для города места, куда люди приезжают из других регионов, чтобы вкусно поесть. Мы понимаем, что люди соскучились по заведениям такого формата, наше короткое сибирское лето не создает условия для такого постоянного отдыха. Поэтому по многочисленным обращениям граждан, Сибирской федерации рестораторов и отельеров, после консультации с главным санитарным врачом, Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение об открытии летних веранд. Вчера глава региона подписал соответствующее постановление, и теперь у нас могут возобновить работу порядка 850 заведений общепита. Главные условия для этого – расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метров, обслуживание посетителей с соблюдением санитарных норм, обеспечение сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, – рассказал Андрей Гончаров. – До этого были выпущены методические рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым все помещения должны проходить санобработку, а сотрудники – температурный контроль при допуске на работу. Все эти нормы и требования с Роспотребнадзором мы будем проверять, поскольку их соблюдение позволит нам преодолеть непростую эпидемиологическую ситуацию».

Андрей Гончаров выразил надежду, что динамика развития инфекции позволит вновь ввести традиционный формат работы кафе, когда посетители могут быть допущены непосредственно в помещения, в залы обслуживания – с соблюдением всех санитарных норм.

В ходе прошедшего 7 июля выезда в кофейню «Чашка кофе» Дениса Иванова и заведение «Креп де кофе» Владимира Бурковского представителям власти были продемонстрированы принятые меры для обеспечения санитарной безопасности сотрудников и посетителей. Так, на входе в заведения для посетителей выставлены антисептики, имеются одноразовые маски и термометры. Персонал обслуживает посетителей в масках, регулярно проводится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами. Андрей Гончаров лично проверил расстановку столов – в обоих кафе они расположены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме этого, в «Креп де кофе» отказались от многоразовой посуды и перешли на одноразовую.

Стоит отметить, что ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал за несоблюдение антивирусных мер кофейню «Чашка кофе». В ходе проверки надзорных органов было установлено, что кофейня, несмотря на объявленные санитарно-эпидемиологические ограничения, продолжала обслуживать посетителей в помещении, а не навынос.

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