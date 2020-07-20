По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» первый день новой недели будет таким же жарким как и выходные, но уже со вторника столбик термометра опустится сразу на 9 градусов.

В понедельник, 20 июля, в Новосибирске и по области ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура — +30°С..+31°С. Ветер западный, 2 м/сек.

Во вторник температура воздуха существенно понизится — до +21°С..+22°С. Возможен дождь, ветер северный, около 4 м/сек. В последующие двое суток столбик термометра поднимется до +25°С и такая температура по прогнозам метеорологов продержится до конца недели: переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, около 4 м/сек.

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