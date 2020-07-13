В Новосибирске снесли пристройку к кинотеатру «Пионер»

В выходные экскаватор снес заднюю часть стены бывшего кинотеатра «Пионер». Строители приступили к реконструкции здания, в котором разместится городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

Работы по сносу пристройки к кинотеатру «Пионер» 12 июля прокомментировала на своей странице в Фейсбуке заместитель мэра–начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, «эта часть здания была построена в 90-х годах, со всеми нарушениями». «Сейчас ее надо снести, чтобы на этом месте сделать капитальную пристройку к театру Афанасьева в соответствии с проектом! Приятно, что горожане переживают за стройку, но мы держим все под контролем!», – пояснила вице-мэр.

Как рассказывал «Континент Сибирь», согласно проектно-сметной документации стоимость реконструкции здания с приобретением оборудования составит около 470 млн рублей. Восстановлением займется барнаульская компания «Строитель», выигравшая аукцион.

На первом этапе реконструкции, рассчитанном до декабря этого года, подрядчик кроме сноса пристройки заменит деревянные перекрытия на железобетонные, увеличит подвальную часть здания и укрепит фундамент и конструкции.

Объект планируют сдать в 2022 году. В театре Сергея Афанасьева будет просторный зрительный зал на 220 мест, репетиционный зал, склад для декораций и костюмов. Парадный вход для зрителей предусмотрен со стороны улицы Максима Горького.

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