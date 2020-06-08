Строители‌ ‌приступают‌ ‌к‌ ‌демонтажным работам ‌в‌ ‌здании‌ ‌бывшего‌ ‌кинотеатра‌ ‌«Пионер».‌ ‌После‌ ‌завершения‌ ‌реставрации‌ ‌здание‌ ‌будет‌ ‌передано‌ ‌Новосибирскому‌ ‌городскому‌ ‌драматическому‌ ‌театру‌ ‌под‌ ‌упревление‌ ‌Сергея‌ ‌Афанасьева.‌ ‌Мэр‌ ‌города Анатолий‌ ‌Локоть‌ ‌побывал‌ ‌на‌ ‌месте‌ ‌будущей‌ ‌стройки‌ ‌и‌ ‌оценил‌ ‌масштаб‌ ‌предстоящих‌ ‌работ.‌ ‌ ‌

‌«Совместными‌ ‌усилиями‌ ‌с‌ ‌правительством‌ ‌Новосибирской‌ ‌области‌ ‌нам‌ ‌удалось‌ ‌убедить‌ ‌министерство‌ ‌культуры‌ ‌РФ‌ ‌в‌ ‌необходимости‌ ‌реконструкции‌ ‌помещения‌ ‌для‌ ‌театра‌ ‌Сергея‌ ‌Афанасьева‌ ‌–‌ ‌объект‌ ‌попал‌ ‌в‌ ‌нацпроект‌ ‌«Культура».‌ ‌Положительный‌ ‌ответ‌ ‌нам‌ ‌был‌ ‌дан,‌ ‌но‌ ‌финансирование‌ ‌предполагалось‌ ‌значительно‌ ‌позже.‌ ‌Мы‌ ‌проделали‌ ‌большую‌ ‌работу,‌ ‌чтобы‌ ‌получить‌ ‌средства‌ ‌раньше,‌ ‌продемонстрировали‌ ‌свою‌ ‌готовность‌ ‌к‌ ‌софинансированию‌ ‌–‌ ‌разработали‌ ‌проектно-сметную‌ ‌документацию‌ ‌за‌ ‌свой‌ ‌счет,‌ ‌–‌ ‌подчеркнул‌ ‌мэр‌ ‌Анатолий‌ ‌Локоть.‌ ‌–‌ ‌В‌ ‌результате‌ ‌объединения‌ ‌усилий‌ ‌в‌ ‌этом‌ ‌году‌ ‌мы‌ ‌получили‌ ‌50‌ ‌млн‌ ‌рублей,‌ ‌сумма‌ ‌небольшая,‌ ‌но‌ ‌она‌ ‌позволит‌ ‌начать‌ ‌строительство,‌ ‌поскольку‌ ‌откладывать‌ ‌уже‌ ‌нельзя.‌ ‌На‌ ‌следующий‌ ‌год‌ ‌также‌ ‌запланированы‌ ‌лимиты».‌ ‌ ‌

‌Согласно‌ ‌проектно-сметной‌ ‌документации‌ ‌стоимость‌ ‌восстановления‌ ‌здания‌ ‌с‌ ‌приобретением‌ ‌оборудования‌ ‌составит‌ ‌около‌ ‌470‌ ‌миллионов‌ ‌рублей.‌ ‌254‌ ‌млн‌ ‌рублей‌ ‌из‌ ‌этой‌ ‌суммы‌ ‌пойдет‌ ‌на‌ ‌строительно-монтажные‌ ‌работы.‌ ‌Клиентом‌ ‌работ‌ ‌выступило‌ ‌МКУ‌ ‌«Управление‌ ‌капитального‌ ‌строительства».‌ ‌Разработчиком‌ ‌–‌ ‌барнаульское‌ ‌ООО‌ ‌ «Строитель»,‌ ‌предприятие‌ ‌стало‌ ‌победителем‌ ‌электронного‌ ‌аукциона.‌ ‌ ‌

Реконструкция‌ ‌разделена‌ ‌на‌ ‌два‌ ‌этапа.‌ ‌Первый‌ ‌включает‌ ‌в‌ ‌себя‌ ‌работы по демонтажу,‌ ‌замену‌ ‌деревянных‌ ‌перекрытий‌ ‌на‌ ‌железобетонные,‌ ‌увеличение‌ ‌подвальной‌ ‌части‌ ‌здания,‌ ‌ужесточение‌ ‌фундамента,‌ ‌укрепление‌ ‌конструкций‌ ‌и‌ ‌возведение‌ ‌новых.‌ ‌

Подрядчик ‌планирует‌ ‌завершить‌ ‌первый‌ ‌этап‌ ‌реконструкции‌ ‌в‌ ‌декабре‌ ‌2020‌ ‌года.‌ ‌ ‌После‌ ‌завершения‌ ‌всех‌ ‌работ‌ ‌театр‌ ‌под‌ ‌руководством‌ ‌Сергея‌ ‌Афанасьева‌ ‌получит‌ ‌свободный,‌ ‌просторный‌ ‌зрительный‌ ‌зал‌ ‌вместимостью‌ ‌220‌ ‌мест,‌ ‌оснащенный‌ ‌современным‌ ‌обустройством,‌ ‌площадь‌ ‌помещений‌ ‌составит‌ ‌почти‌ ‌3‌ ‌тыс.‌ ‌кв.‌ ‌метров.‌ ‌У‌ ‌театра‌ ‌будет‌ ‌репетиционный‌ ‌зал,‌ ‌склад‌ ‌для‌ ‌декораций,‌ ‌украшений‌ ‌и‌ ‌костюмов.‌ ‌Кроме‌ ‌того,‌ ‌театр‌ ‌смогут‌ ‌посещать‌ ‌люди‌ ‌с‌ ‌ограниченными‌ ‌возможностями‌ ‌здоровья‌ ‌–‌ ‌для‌ ‌них‌ ‌предусмотрена‌ ‌вся‌ ‌инфраструктура,‌ ‌в‌ ‌том‌ ‌числе‌ ‌–‌ ‌парковочные‌ ‌места‌ ‌перед‌ ‌зданием.‌ ‌

Объект‌ ‌намечается‌ ‌сдать‌ ‌в‌ ‌2022‌ ‌году.‌ ‌ На‌ ‌время‌ ‌ремонта‌ ‌театр‌ ‌будет‌ ‌продолжать‌ ‌свою‌ ‌работу‌ ‌на‌ ‌прежнем‌ ‌месте‌ ‌–‌ ‌в‌ помещении‌ ‌на ‌Вокзальной ‌магистрали.

Напомним, за долгие годы своего существования у театра под руководством Сергея Афанасьева так и не появилось собственного «дома». Начавшееся в 2001 году строительство здания для драмтеатра, арендующего подвал на Вокзальной магистрали, было заморожено. В 2013 году застройщик многофункционального комплекса «Снежная миля» предложил ему свои площади, но строительство объекта затянулось. В январе 2016 года городские власти заговорили о возможности переезда драмтеатра под руководством Сергея Афанасьева в здание «Пионера». Тогда же Анатолий Локоть поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики, а также департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска провести экспертизу здания и оценить, насколько оно пригодно для размещения в нем театра.

В феврале 2017 года «Континент Сибирь» писал о том, что арбитражный суд НСО удовлетворил требование мэрии к компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» освободить арендуемое здание «Пионера» в течение 10 дней. Однако кинопрокатчик подал встречный иск, выиграв таким образом время на вывоз своего оборудования. В мае стало известно, что Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска оставил без изменений решение областного арбитражного суда и обязал компанию освободить помещения кинотеатра. В конечном итоге арендатор передал муниципалитету помещения здания на Максима Горького 9 июня 2017 года.

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