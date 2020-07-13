Компания МТС запустила сервис доставки продуктов по району. К сервису могут подключиться новосибирские магазины формата «у дома» и микросети, которые принимают платежи через «МТС Кассу». Партнером оператора выступил сервис Rate&Goods.

«Заказ продуктов на дом сильно экономит время и силы. Сейчас услугу экспресс-доставки продуктов оказывают в основном крупные торговые сети. При этом, по нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в Новосибирске приходится на независимые магазины и микросети», – отмечает директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остается высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 10 июля, количество обращений новосибирских пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза. При этом, по словам Александра Соловенчука, магазины «у дома» не могут организовать доставку своими силами по району, поскольку возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и продвигать его у них нет. Сервис от МТС и Rate&Goods сможет это исправить.

Rate&Goods – мобильный сервис, который позволяет покупателям находить лучшие товары по оптимальной цене, давая доступ к каталогу, состоящему из более чем 28 миллионов наименований. Теперь в этом приложении пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент. Данные об ассортименте и ценах товаров магазина автоматически передаются в приложение, Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Как только поступит очередная заявка, магазин получит оповещение, и сотрудники точки смогут заняться его обработкой.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Зато рассказать об услуге, получать и обрабатывать заказы совершенно бесплатно теперь способен каждый магазин. Присоединиться к проекту могут торговые точки из любого района Новосибирска и области.

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