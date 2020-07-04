По состоянию на 4 июля в регионе по данным оперативного штаба зарегистрировано 6 393 случая заболевания коронавирусом (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки).

Скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 307.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделан 218 871 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя региона, 26 308 человек сняты с наблюдения.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Новосибирская область лидирует по показателю летальности в СФО. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». По данным ИЦК, снижение летальности находится в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Индекс летальности в Новосибирской области по состоянию на 2 июля составляет 1,64%. Общая картина не изменилась — Новосибирская область остается «антилидером» среди субъектов СФО, занимая 1-е место по индексу летальности. Кроме того, этот показатель до сих пор хуже, чем окружной и общероссийский. Второе место среди «антилидеров» СФО, как и неделю назад, удерживает Красноярский край (1,49%). Республика Тыва замыкает рейтинг, здесь самый низкий показатель — 0,06%.

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