19 ноября исполняется 120 лет со дня рождения академика Академии наук СССР Михаила Лаврентьева. Он основал Академгородок, внес значительный вклад в воспитание целого поколения великих людей и ученых. В Новосибирске стартовала масштабная подготовка к юбилею академика.

Заместитель мэра Новосибирска, бывший глава администрации Советского района города Валерий Шварцкопп уверен, что проект Академгородка никогда бы не реализовался, если бы Лаврентьев был сосредоточен исключительно на развитии научных институтов и университета. Ученый создал Академгородок, в котором наука – естественная жизнь каждого дома, а споры о научных гипотезах – обычный разговор на улице. Михаил Лаврентьев строил не здания и лаборатории, он придумал и создал мир, где люди и научные институты взаимно влияют друг на друга, подталкивая и провоцируя на изменения.

«Сколько нужно было мужества, чтобы отстоять право на генетику и кибернетику! Городок Лаврентьева сохранил это силой духа, а сегодня Новосибирск имеет биотехнологии и цифровую экономику. Два наших ведущих технопарка – это наследие воли и веры Лаврентьева. Физико-математическая школа, Клубы юных техников и станции юных натуралистов – это методические основы нашего образования. Жить в среде развития и не развиваться совершенно невозможно – вот это понимание создает самообновляющиеся системы, вечный двигатель, адронный коллайдер общественного и городского развития. Это важнейшее влияние Лаврентьева на развитие всего Новосибирска: наш город был бы совсем иным без Академгородка», — уверен заместитель мэра.

Валерий Шварцкопп также добавил, что празднование юбилея Лаврентьева инициировано самими жителями Академгородка. «Есть люди, которые инициировали начало подготовки к данному празднованию. Это и «Интегральный музей-квартира Академгородка» Анастасии Безносовой-Близнюк и Физико-математическая школа им. М. А. Лаврентьева», — рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Ежегодно 19 ноября учащиеся отмечают там Михайлов день, а также проводят посвящение в Физико-математической школе им. М. А. Лаврентьева. «Я вспоминаю прекрасный ответ Лоренцо Медичи на вопрос, зачем он столько сил тратит на поддержку ученых, художников и поэтов. Он сказал, что эти люди – послы Флоренции, которые будут по всему миру распространять ее идеи, знания, ценности, — отметил академик Российской академии наук, совладелец компании OCSiAl Михаил Предтеченский. — У места, созданного с умом и любовью, обязательно появляются такие послы. Они делают свое дело и одновременно укрепляют сами идеи места».

Михаил Алексеевич Лаврентьев (19.11.1900 – 15.10.1980) — выдающийся ученый современности – один из главных организаторов и председатель Сибирского отделения Российской академии наук с 1957 по 1975 г. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР, лауреат золотой медали имени М.В. Ломоносова, член ряда зарубежных академий, почетный гражданин города Новосибирска. Создатель Новосибирского Академгородка.

Те, кто продолжает традиции Лаврентьева, и есть послы Академгородка, добавил Михаил Предтеченский. Они защищают его интересы, и прежде всего, право человека на талант, поиск, свое слово и свое дело. Представитель места — не важно, как он называется: посол, депутат, делегат, парламентер – нужен и для памяти, и для развития, уверен академик. «Не случайно сами инициаторы юбилея Лаврентьева очень разные люди – и СОРАН, и музей Городка — Анастасия Безносова (Близнюк), конечно, бесспорный продолжатель духа Интеграла, этой «скрепы Городка». Не важно, когда ты, по сути, добровольно взял на себя эти обязанности – быть депутатом и послом самой идеи Лаврентьева: общими усилиями создавать место для научного поиска, творчества и развития человека. Пока эта идея сильна, Академгородок будет оставаться научным центром, создающим открытия и рождающим проекты международного масштаба», — добавил Михаил Предтеченский.

Программа празднования юбилея будет разноплановой. В нее войдут дискуссии, лекции, обсуждение стратегии развития «Академгородок 2.0», экскурсии, фестивали научного кино, выставки, бардовский концерт. Также планируется создание поезда-музея и организация музейной ночи в честь Михаила Лаврентьева. Ознакомиться с ней можно будет на сайте Лаврентьев120.рф. Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия стартуют уже в июле. К тому же, на указанном сайте жители смогут оставить свои предложения, касающиеся предстоящего празднования. В рабочую группу по подготовке и празднованию юбилея вошли представители мэрии, научного сообщества, а также ведущих вузов Новосибирска.

Предполагается, что мероприятия празднования юбилея академика будут посвящены свободе творческой мысли, экспериментам, личному выбору, юмору и детям.

«Планируя такое празднование, мы хотим напомнить людям о важности Академгородка, как для Новосибирска, так и для всей России. Важно напомнить о ценностях, достижениях, развитии и влиянии Академгородка на развитие нашего города, страны и науки в целом», — рассказала Анна Терешкова.

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