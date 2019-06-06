Международный портал The Global Unicorn Club опубликовал рейтинг инновационных стартапов с капитализацией более $1 млрд по состоянию на начало 2019 года. В список вошло 358 компаний, среди которых стартап из Новосибирской области OcsiAl (дочерняя компания ГК «Роснано»), который, согласно данному рейтингу является люксембургской, а не российской компанией. При этом OcsiAl с 2016 года является одним из ключевых проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области и получал льготы от правительства региона.

По данным рейтинга, OcsiAl вошел в список только в 2019 году. Сообщается, что стартап является люксембургской компанией с капитализацией $1 млрд и принадлежит российской государственной корпорации «Роснано» и российской инвестиционной компании A&NN.

Ранее местные СМИ сообщали, что у OcsiAl имеются производственные объекты в Люксембурге. При этом, OcsiAl входил в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области и получал льготы от правительства региона. Так, в 2016 году OcsiAl получил кредит на 300 млн рублей под 5% годовых на пять лет.

Напомним, что компания OCSiAL является резидентом Академпарка. Она является производителем одностенных углеводородных нанотрубок, которые, по заверениям самой компании способны, будучи добавленными в минимальных объемах, «не только качественно улучшать свойства множества материалов, но и придавать им новое качество».

Примечательно, что список ключевых заказчиков продукции OCSiAL на текущий момент недоступен. Ранее сомнения в перспективах одностенных углеводородных нанотрубок в интервью «Континенту Сибирь» выражал экс-глава сибирского отделения РАН Александр Асеев.

Как отмечал собеседник издания, углеродные трубки – это сложные сферические образования молекулярного углерода, которые иногда реализуются в виде вытянутых трубок нанометрового диаметра (нанотрубки). «Их научились получать в земных условиях. Они очень легкие и в то же время – в разы прочнее стали, хорошо подошли бы для использования в различных сферах промышленности. Но их диаметр и длина меньше миллиметра, поэтому при попытке создать из них макрообъекты начинаются проблемы. На сегодня пока нет надежных технологий, способных связать их друг с другом. В связи с этим, чтобы реализовать обещания представителей компании OCSiAl, сначала надо решить задачу объединения углеродных нанотрубок друг с другом для формирования особо прочных каркасов и надежной атомной связи с материалом упрочняемых композитов (стекло, полимеры, бетон и т.д.). Пока никому в мире это не удалось», — подчеркивал Асеев.

Также он отмечал, что «Роснано» не впервой анонсировать проекты, которые заканчиваются совсем не так, как было обещано. В качестве примера Асеев приводил заводы по производству поликремния в Усолье-Сибирском, по производству литий-ионных батарей «Лиотех» и нанопринтерам фирмы «Сан» в Новосибирске. «Там были вложены миллиарды бюджетных денег и везде получили то, что есть. И если теперь те же люди, теми же методами будут решать задачу создания композиционных материалов из нанотрубок, то аналогичный результат почти гарантирован», — отмечал Асеев.

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