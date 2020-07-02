Указом президента России Владимира Путина от 1 июля начальником ГУ МВД по Новосибирской области назначен генерал-майор Андрей Кульков, ранее воглавлявший МВД Хакасии. Информация о новом руководителе появилась в разделе «О руководстве» на сайте регионального ГУ МВД.

Юрий Стерликов, прежде возглавлявший главк, был уволен президентом в начале июня. Новому руководителю регионального ГУ МВД 48 лет. Он родился 15 сентября 1971 года в городе Иваново, имеет высшее образование. Службу в органах внутренних дел с 1993 года с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. В 2004 года возглавил Октябрьский РОВД города Иваново, а затем стал начальником УВД по Иваново. В 2011 году былназначен на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ивановской области. С февраля 2014 года – заместитель начальника УМВД России по Ивановской области – начальник полиции. В феврале 2018 года Андрей Кульков был назначен министром внутренних дел по Республике Хакасия.

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