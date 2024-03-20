Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана», оказался в новосибирском спецприемнике за нарушение общественного порядка. Управление МВД по Новосибирской области сообщает, что актеру грозит наказание по административной статье.

Главное управление (ГУ) МВД по Новосибирской области прокомментировало ситуацию с конфликтом, в котором оказался замешан актер, произошедшим в одном из развлекательных заведений Новосибирска. По данным пресс-службы силового ведомства, в отношении Кологривого за нарушение общественного порядка составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сам актер до решения суда помещен в спецприемник.

Напомним, о дебоше Кологривого стало известно утром в среду 20 марта: о конфликтной ситуации в новосибирском баре (по предварительным данным, речь может идти о Tangiers Lounge около ТРЦ «Аура») сообщил ряд ТГ-каналов и информагентств. По информации «РИА Новости», актер предположительно приставал к официантке, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Видео инцидента также было выложено в сеть. Сам Никита Кологривый в своем ТГ-канале его пока не прокомментировал.

Никита Кологривый прибыл в родной город в рамках промоушена фестиваля кино «Семейные традиции» (16+). Актер также побывал в зоопарке, а встречу с фанатами назначил на Гастрокорте Центрального рынка. Кроме того, Никита Кологривый с семьей посетил ресторан «Горячий Цех». В ресторане сказали «Континенту Сибирь», что актер был «очень спокойным и приятным в общении», а также выражал благодарность команде ресторана. Ранее Никита Кологривый сообщал, что хочет открыть в родном Новосибирске киноконцерн.