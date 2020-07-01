Закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекторов уже стали обязательной строчкой расходов для новосибирского бизнеса – на эти цели тратятся внушительные суммы бюджета компаний. «Континент Сибирь» провел опрос среди представителей бизнеса из разных отраслей, чтобы выяснить, как, где и по какой цене они закупают маски и антисептики, какой бюджет тратят на это и что предпринимают, чтобы сократить расходы, не нарушая требований безопасности.

В Новосибирской области ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 1 августа . Это значит, что, как минимум, до этой даты в регионе сохранятся жесткие требования к работающим учреждениям и организациям. Среди главных условий – соблюдение масочного режима и проведение дезинфекции помещений.

Как удалось выяснить корреспонденту «Континента Сибири», крупные компании и федеральные сети, работающие в Новосибирске, в основном, закупают средства индивидуальной защиты (СИЗ) с серьезным запасом на будущее и контактируют по закупкам с одним или несколькими постоянными поставщиками.

Так, по словам пресс-секретаря макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Татьяны Штабель, в компании создан запас средств индивидуальной защиты, минимум, на месяц — для всех специалистов и персонала, обслуживающего инфраструктуру «Ростелекома» на территории Сибири. Помимо таких стандартных средств, как защитные маски, перчатки, антисептики, термометры, для работников здесь закупают защитные комбинезоны и бахилы.

В компании «Обувь России» рассказали, что пополняют запасы СИЗ с учетом постоянного резерва на 10 дней, а некоторые средства закупают сразу на 1-2 месяца. В свою очередь, в новосибирской сети кондитерских Kuzina уточнили, что еженедельно закупают перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук и помещений. В организации предпочитают продукцию производителя дезсредств Green Goods, а своим основным поставщиком называют ООО «Эверест».

Ежемесячно до 40-60 тысяч одноразовых медицинских масок закупают в компании «Балтика-Новосибирск». Головной офис обеспечивает СИЗ как сотрудников в Новосибирске, так и на других территориях присутствия «Балтики».

«Закупка осуществляется централизованно — как через головной офис компании, так и на локальном рынке. Отдаленные офисы на территориях присутствия «Балтики» комплектуются масками, перчатками, дезинфицирующими средством на ближайший месяц с учетом длительности доставки», — рассказала управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь пивоваренной компании «Балтика» Анастасия Малетина.

Многие из опрошенных подтвердили корреспонденту «Континента Сибирь», что закупки СИЗ значительно отразились на расходной части бюджета компаний. Например, как рассказал директор филиала СК «Росгосстрах» в Новосибирской области Алексей Игошин, только централизованные затраты на осуществление противовирусных мероприятий в структурных подразделениях «Росгосстраха» в марте, апреле и первой декаде мая составили почти 21 млн рублей.

Названная сумма включила расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, антисептических растворов, бактерицидных облучателей-рециркуляторов и инфракрасных термометров, а также санитарную обработку офисов. Но, в первую очередь, в страховой компании обращают внимание на достаточность запасов масок и респираторов. Для этой цели здесь даже был создан свой штаб «по снижению вероятности распространения коронавируса».

Запасаются масками и автодилеры. Директор автосалонов KIA, УАЗ и М53 в Кузбассе Денис Пронин отмечал, что компания в конце мая приобрела 2000 масок, причем каждая из них стоила 27 рублей. По его словам, клиенты автосалонов нередко берут с собой не одну, а сразу 2-3 маски про запас.

Вместе с тем, большинство компаний предпочли не раскрывать своих поставщиков и цену закупок СИЗ, но некоторые всё же поделились с «Континентом Сибирь» коммерческой информацией о тратах на средства индивидуальной защиты сотрудников и дезинфекторы.

Как сообщила управляющий партнер сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова, средство для очистки рук c дезинфицирующим эффектом обходится сегодня компании в 696,8 рублей за литр – более, чем в три раза дороже, чем до пандемии (222 руб./л.). В месяц этого средства на предприятии расходуется до 50 литров. Нитриловые (латексные) перчатки сеть закупает по 12 рублей за пару (до пандемии — 5,6 рублей). В месяц для работы Kuzina необходимо около 3000-4000 пар таких перчаток. Кроме этого, приобретаются целлофановые одноразовые перчатки – по 37 копеек за штуку. Необходимость в них у компании — 25 000 штук в месяц.

Столкнувшись с дефицитом одноразовых медицинских масок, Kuzina наладила самостоятельный пошив многоразовых. Сразу после введения режима ограничений здесь отшили для сотрудников 300 многоразовых масок.

По такому же пути экономии на СИЗ после введения режима «повышенной готовности» в регионе пошла и «Сибирская продовольственная компания» (СПК).

«Мы производим продукты питания, поэтому сотрудники нашего производства в любом

случае всегда работают в масках и перчатках. До пандемии стоимость одной маски при наших объемах составляла около 2,5 рублей. В марте-апреле был дефицит СИЗ и предложения на рынке достигали фантастического уровня – до 70 рублей за маску. Поэтому мы оперативно организовали пошив масок силами сотрудников административно-хозяйственного отдела и обеспечили индивидуальной защитой всех сотрудников. За короткий период было сшито более 5000 масок», — рассказал директор ООО «СПК» Игорь Лаптев.

На текущий момент, по словам Игоря Лаптева, закупочная цена на маски снизилась, но уровня начала года пока так не достигла. Сейчас компания получает предложения от поставщиков со стоимостью 7-11 рублей за маску.

В компании «Обувь России» также отметили, что для работников фабрики шьют многоразовые маски по мере необходимости, закупая сырье внутри региона. Сшитые маски выдаются и сотрудникам транспортных компаний, которые доставляют грузы на фабрику.

Некоторые компании организовали пошив масок силами собственных сотрудников

По качеству закупаемых СИЗ у компаний, принявших участие в опросе «Континента Сибирь», проблем отмечено не было. Например, в компании «Балтика-Новосибирск» рассказали о том, что постоянно собирают обратную связь от сотрудников не только о достаточности средств защиты, но и об их качестве. При этом некоторые компании отметили периодически возникающие сложности с поставками СИЗ. Так, в сети кондитерских Kuzina рассказали о случаях перебоя в поставках перчаток и дезинфицирующих хлорсодержащих средств.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» уже писал о том, как минпромторг региона контролирует работу непродовольственных магазинов Новосибирска в период ограничений, уделяя особое внимание применению сотрудниками и покупателями средств индивидуальной защиты, а также дезинфекции помещений магазинов.

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