С 22 июня в Новосибирской области магазины непродовольственных товаров смогли возобновить работу. 26 июня обеспечение мер санитарной безопасности в магазинах «Синар» и «Спортмастер» проконтролировал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

Крупные магазины одежды теперь обязаны проводить обработку парогенераторов всей одежды, взятой в примерочную, а также самих примерочных после каждого посещения. Также для посетителей выставлены антисептики и выдаются маски для тех, у кого их нет. Сотрудники в дополнение к этому измеряют температуру при выходе на смену. При этом в магазинах обещают следить за количеством клиентов, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию.

«В результате изменений в постановление Правительства Новосибирской̆ области от № 168-п исключён пункт, относящийся к работе непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м площади торгового зала, – напомнил Андрей Гончаров –Это позволило крупным торговым объектам возобновить деятельность, но с обязательным «пакетом» мер санитарной безопасности».

«Спортмастер», как отметил глава минпромторга, в дополнение к перечисленным выше мерам, организовал дезинфекцию воздуха особыми веществами через систему вентиляции.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 марта подписал изменения в постановление №43 – они касаются снятия ограничений с оптовой торговли непродовольственными товарами в торговых центрах. Услуги оптовой торговли смогут получить только предприниматели и юридические лица – они не будут оказываться гражданам, приобретающим товары для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Нововведения закреплены в постановлении губернатора Новосибирской области №108 от 26 июня 2020 года.

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