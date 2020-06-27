Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, в соответствии с которым ограничения в работе ряда отраслей продлятся до 1 августа.

Документ, вносящий изменения в постановление губернатора Новосибирской области № 43 опубликован на официальном портале облправительства. В соответствии с ним, юрлицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить проведение массовых мероприятий до 1 августа. Ранее режим ограничений действовал до 1 июля. Также продлеваются ограничения на посещение кинотеатров и других развлекательных заведений, на работу торгово-развлекательных центров (за исключением продуктовых магазинов, аптек и оптовой торговли), работу фитнес-центров, спортклубов и соляриев.

Кроме того, до августа продлеваются ограничения на бронирование мест, прием и размещение клиентов санаториев и курортов. Также еще на месяц продлевается запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением торговли навынос. Напомним, ранее, в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, представители новосибирского ресторанного бизнеса заявили, что падение выручки за период пандемии у них доходит до 90%.

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