По состоянию на 28 июня в Республике Алтай было выявлено 616 случаев инфицирования коронавирусом, но первый летальный исход от COVID-19 произошёл только 26 июня.

«У 88-летнего жителя соседнего региона, которого около месяца назад сын перевёз в Майминский район Республики Алтай, несколько раз поднималась температура до 39 градусов. За медпомощью ни он, ни родственники не обращались. Вызов в скорую помощь поступил лишь 23 июня, после чего мужчина был сразу госпитализирован в республиканскую больницу. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию. Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный результат – коронавирус не подтвердился. Мужчина умер в пятницу, 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) в субботу, 27 июня, был подтверждён коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Также известно, что у мужчины были тяжелые хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии.

Напомним, 29 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5876 случаев инфицирования СOVID-19.

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