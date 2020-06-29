На утро 29 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5876 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 107 за последние сутки. 3392 пациента выписаны с выздоровлением(+24 за сутки). Скончались еще два пациента: мужчины в возрасте 66 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека.
В отделениях реанимации Новосибирской области сегодня находятся 78 человек, из них на ИВЛ 22 пациента.
В ДГКБ №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находится 2335 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 624 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 198 486 тестов на коронавирус.