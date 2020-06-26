В Новосибирске продается автосалон на улице Станционной, в котором на сегодня располагается компания «Сибирские Моторы», официальный дилер Nissan и Infiniti. Заявленная стоимость продажи — 300 млн рублей.

Дилерский центр на Станционной находится рядом с салоном Jaguar-Land Rover компании «Альбион Моторс» и салоном ГАЗ компании «Сармат». Напротив располагается здание Сибирского главного управления Центрального Банка РФ.

Напомним, что изначально автосалон общей площадью 5000 кв.м строила компания «Сан Мастер» под бренд Honda, официальным дилером которой она является. Однако в связи со сменой компанией Honda своей модели присутствия в России, многие дилеры марки приняли решение о пересмотре формата работы с маркой. В результате несмотря на то, что полнофункциональный дилерский центр Honda компании «Сан Мастер» находился в высокой стадии готовности, в компании приняли решение продавать автомобили Honda с другой площадки и договорились с «Сибирскими моторами» об использовании этого салона под бренд Nissan с внесением соответствующих изменений в архитектурное решение салона.

Дилерский центр на Станционной был построен и сдан в 2017 году, но в 2019-2020 годы получил серьезные изменения — часть салона была отдана под бренд Infiniti, запущенный в 2020 году, а оставшаяся часть модернизирована под новые стандарты бренда Nissan. В настоящее время «Сибирские моторы» по-прежнему являются долгосрочным арендатором этого салона.

Примечательно, что в 2017 году руководство «Сан Мастера» отмечало «Континенту Сибирь», что объект принадлежит ему на праве собственности, и «переговоры о продаже салона ни с кем не ведутся». В 2020 году ситуация изменилась. О том, что объект выставлен на продажу, рассказал в прямом эфире в Facebook 25 июня владелец компании «Назаров и Партнеры» Александр Назаров. Он подчеркнул, что речь идет именно об арендном бизнесе. Предполагается, что объект в том числе может заинтересовать инвестора, для которого этот объект будет источником пассивного дохода. В стоимость также входит здание газовой котельной. В свою очередь земельный участок площадью 1,8 гектаров находится в аренде. Общая стоимость объекта составляет 300 млн рублей.

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