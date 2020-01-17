Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирск официально выходит японский премиальный автомобильный бренд Infiniti. Информацию об этом изданию сообщил российский дистрибьютор марки.

«Нами заключено дилерское соглашение с компанией «Сибирские моторы» в городе Новосибирске. Произведен технический запуск центра. Открытие дилерского центра в полном формате запланировано на весну 2020 года, об этом будет сообщено дополнительно», — пояснил «Континенту Сибирь» PR-менеджер Infiniti в России Артем Дербенев. В «Сибирских моторах» подтвердили информацию о грядущем запуске Infiniti.

Напомним, что компания «Сибирские моторы» была основана в 2012 году и является официальным дилером Nissan в Новосибирске. В 2017 году она построила и открыла полнофункциональный салон марки на улице Станционной. Акционером «Сибирских моторов» является фонд «Эльбрус Капитал» (входит в состав «Группы Ренессанс»), которому также принадлежит официальный дилер Nissan в Тюмени — компания «Гранд Авто».

Предполагается, что салон Infiniti будет располагаться в действующем здании дилера на Станционной, а площадь шоу-рума Nissan сократится. Стоит отметить, что в настоящее время дилеры Nissan по всей России проводят оптимизацию площадей под этот бренд — так, в 2019 году второй новосибирский дилер Nissan “Эксперт НСК» открыл на своих мощностях салон KIA, а иркутский дилер «Агат-Авто» провел релокацию салона, также оптимизировав площади под Nissan. Подобные изменения связаны с сокращением модельного ряда марки и в частности ухода с рынка моделей Almera и Teana.

Infiniti является премиальным брендом компании Nissan, так же, как Lexus по отношению к Toyota, Acura по отношению к Honda и Genesis по отношению к Hyundai. По данным «Автостат.Инфо», за 10 месяцев 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 47 новых автомобилей Infiniti (+2,2%). Для сравнения: за этот же период в Иркутской области было зарегистрировано 28 новых автомобилей Infiniti (-9,7%), а в Омской области — 30 новых автомобилей этой марки (-16,7%).

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