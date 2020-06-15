Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил очередной рейтинг регионов Сибирского федерального округа по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения в России продолжает расти: за неделю с 9 по 15 июня прирост составил 41,2 пункта и достигает 365,8 пункта. На сегодняшний день в стране официально зафиксировано 537 тысяч 210 случаев инфицирования коронавирусом.

Сибирь занимает 8-е место среди федеральных округов РФ — по данным ИЦК на 15 июня, общий показатель в СФО составляет 156,4 случая на 100 тысяч человек, отмечен рост на 35,2 пункта.

Новосибирская область улучшила показатели в рейтинге по СФО и теперь она опустилась на 5-е место, уступая Тыве, Хакасии, Красноярскому краю и Иркутской области: во всех этих регионах продолжается заметный прирост заболевших.

Напомним, в Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

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