По данным оперштаба на утро 15 июня за сутки 45 пациентов выписаны с выздоровлением от COVID-19. Еще двое — мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года — скончались от коронавирусной инфекции.

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе 4394 случаев, в том числе 303 ребенка. Выздоровели 2193 пациента , 57 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 47 человек, на ИВЛ – 14 больных.

В ДГКБ №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1785 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .

228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Тогучинскую, Татарскую, Сузунскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в НСО проведено 154 895 тестов на коронавирус.

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