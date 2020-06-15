До конца 2020 года АО «УК «Кузбассразрезуголь» — предприятие сырьевого комплекса УГМК — планирует создать трехмерные геологические модели Бачатского и Талдинского угольных разрезов. Работа проводится в рамках программы цифровизации горного производства, сообщает пресс-служба компании.

3D-модели филиалов Компании формируются с помощью специального программного обеспечения на основе данных геологоразведки и станут платформой для создания цифровых двойников предприятий. Виртуальные копии угледобывающих предприятий будут содержать полную информацию обо всех аспектах деятельности и позволят более эффективно проектировать, планировать, анализировать производство и управлять им, что, в свою очередь, способствует повышению безопасности ведения горных работ и снижению воздействия на окружающую среду.

УК «Кузбассразрезуголь» не первый год испытывает и внедряет на производстве инновационные продукты и цифровые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Компания успешно протестировала и взяла на вооружение системы позиционирования буровых станков, георадар для дистанционного контроля устойчивости откосов бортов и отвалов разрезов, дамб гидротехнических сооружений, развивает единую сеть диспетчерских центров, прорабатывает вопросы внедрения на горном производстве роботизированных комплексов.

«Все цифровые новинки и технологии, которые мы внедряем, направлены, в первую очередь, на повышение безопасности труда, — отмечает заместитель директора – технический директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва. – Создание многофункциональной системы безопасности, в том числе организация дистанционного контроля на опасных производственных объектах – одна из ключевых задач. Мы понимаем, что будущее за цифровыми технологиями, поэтому Компания идет в ногу со временем».

В перспективе в УК «Кузбассразрезуголь» планируется создать трехмерные цифровые двойники всех филиалов-разрезов.

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