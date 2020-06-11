«МегаФон» и Booking подарят месяц связи за отдых в России

«МегаФон» и тревел-платформа Booking.com запускают совместную акцию: каждому, кто забронирует отель в России и предлагается месяц бесплатной связи в подарок.

По словам регионального директора Booking Алексея Матушкина, главная миссия компании – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. «Благодаря партнерству с «МегаФоном» мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», – отметил он.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас, – комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. – Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы».

Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «МегаФона» работает через специальный лендинг на Booking.com.

Напомним, что «МегаФон» – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. Партнерство с Booking стартовало в декабре 2019 года и первым соглашением стал бесплатный роуминг для абонентов «зеленого» оператора в 130 странах мира. За это время предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

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