Тимур Саттаров взял в аренду остров в Новосибирске

Во время выездного совещания по благоустройству набережной рядом с микрорайном «Европейский берег» мэр Новосибирска Анатолий Локоть узнал, что остров Высокий, расположенный как раз напротив, взят в аренду известным новосибирским девелопером Тимуром Саттаровым. Глава города попросил своих специалистов разобраться в ситуации.

Благоустройство набережной у «Европейского берега» еще один проект, который реализуется в Новосибирске на деньги частного инвестора. Застройщик жилого комплекса «Европейский берег» на ул. Большевистской – ООО «Брусника» – инвестировал в строительство первых этапов городской автомобильной дороги по ул. Владимира Заровного и благоустройство набережной 110 млн рублей.

Во время выездного совещания директор компании «Сибакадемстрой» (входит в компанию Брусника) Михаил Ансимов, рассказывая о деталях проекта мэру Новосибирска, отметил, что у компании были планы построить понтонный мост на соседний остров Высокий, который находится как раз напротив набережной, но выяснилось, что у острова есть собственник.

Эта информация вызвала крайнее удивление Анатолия Локтя. «Как это случилось? Кто купил? У кого?», – задал вопросы мэр своим подчиненным. По словам заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, начальника управления строительства и инженерного обеспечения Романа Теленчинова в департаменте строительства и архитектуры мэрии у знали об этом на прошлой неделе. А также о том, что собственник хочет построить мост на остров и жилье. «Почему в городе происходят процессы, которые мы не контролируем? Пока мы щелкаем клювом, у нас все острова раскупят!», – возмутился мэр. Он поручил разобраться в ситуации и предоставить ему всю информацию.

«Континент Сибирь» в свою очередь направил запрос в мэрию Новосибирска.

По данным ЕГРН, остров передан в аренду. Договор заключён с компанией «Альфа» в 2018 году. По данным сервиса Rusprofile.ru, учредители ООО «Альфа» Тимур Саттаров (50%) и Ольга Гребенюк (50%), гендиректор компании – Тимур Саттаров.

Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». В октябре прошлого года мэрия Новосибирска выдала компании Сатарова ООО «Спорт-Инвест» разрешение на строительство магазина французской сети спортивных товаров Decathlon на улице Фабричной, рядом с «Леруа Мерлен». Согласно документу, речь идет о двухэтажном здании площадью 8478,9 кв.м. Общая площадь участка — 10245 кв.м. Парковка магазина рассчитана на 121 машино-мест. Срок действия разрешения на строительство истекает 1 октября 2020 года. Еще одним строительным проектом бизнесмена является центр экстремальных видов спорта, который планируется возвести на территории военного городка, на улице Воинской. Разрешение на строительство также было выдано ООО «Спорт-Инвест».

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