Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство в Новосибирске магазина французской сети спортивных товаров Decathlon на улице Фабричной, рядом с «Леруа Мерлен». Возводить объект будет компания «Спорт-Инвест», учредителями которой по данным Ruspofile, являются основатели универмага LUKSE Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк.

По данным портала мэрии Новосибирска, разрешение было выдано 9 октября. Согласно документу, речь идет о двухэтажном здании площадью 8478,9 кв.м. Общая площадь участка — 10245 кв.м. Парковка магазина рассчитана на 121 машино-мест. Срок действия разрешения на строительство истекает 1 октября 2020 года.

Стоит отметить, что французская сеть Decathlon, имеющая общих акционеров с «Леруа Мерлен», уже давно присматривается к Новосибирску. Ранее она рассматривала возможность строительства магазина на улице Ватутина, рядом с ТРЦ «Мега». Кроме этого, магазин Decathlon ранее фигурировал на эскизе гостиничного комплекса «Турист» на площади Маркса. На сегодня сеть Decathlon среди городов Сибири представлена только в Красноярске и Томске.

Напомним, что Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на Немировича-Данченко. По предварительным данным участников рынка, эти автосалоны могут быть снесены, а на их месте построены жилые комплексы. Среди других проектов бизнесмена — центр экстремальных видов спорта, который планируется построить на территории военного городка.

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