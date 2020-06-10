В Иркутской области официально стартовала губернаторская кампания. В досрочных выборах не сможет участвовать ушедший в досрочную отставку экс-глава региона, лидер иркутских коммунистов Сергей Левченко.

10 июня прошла сессия Законодательного собрания Иркутской области, на которой депутаты приняли постановление о проведении досрочных выборов губернатора. Они назначены на 13 сентября 2020 года. Это единый день голосования. Но по словам председателя комитета по законодательству о госстроительстве Виктор Побойкин пояснил, что выборы считаются досрочными по основанию их проведения – в связи с досрочной отставкой бывшего губернатора Сергея Левченко. Депутаты от фракции КПРФ, в том числе сын экс-главы региона Андрей Левченко внесли поправки и предложили исключить упоминание досрочного голосования. В случае согласования, Левченко смог бы участвовать в кампании. Большинством голосов поправки отклонены.

Член комитета по законодательству о государственном строительстве Антон Романов уточнил, что по федеральному законодательству выборы будут досрочными в любом случае. А если региональный парламент займет другую позицию, то решение, по его словам, может быть оспорено в суде.

Пресс-служба Заксобрания Иркутской области сообщает, что на сессии присутствовал профессор, доктор юридических наук Сергей Шишкин. В нужный момент отметил, что федеральное законодательство запрещает принимать участие в досрочных выборах лицу, которое досрочно закончило полномочия на этой должности и повлекло назначение выборов.

Сайт иркутских коммунистов опубликовал комментарий первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко: «Хочу сказать, что борьба не закончена, мы будем добиваться моего участия в предстоящих выборах. К сожалению, подкупы и запугивание стали основой нашей политической системы, что мы и увидели».

Сергей Левченко ушел в отставку, которую коммунисты называют вынужденной, 12 декабря прошлого года. По указу президента РФ временно исполняющим обязанности главы региона стал Игорь Кобзев.

Кандидаты в губернаторы от всех партий должны будут пройти муниципальный фильтр. в поддержку выдвижения кандидата 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов. Кроме того, подписи должны быть от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов и городских округов Иркутской области.

Самовыдвиженцам предстоит сбор подписей избирателей, чтобы пройти регистрацию в избирательной комиссии.

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