Дума Иркутска рассмотрит вопрос об отставке вице-спикера

Комиссия по этике Думы Иркутска рассмотрела предложение снять с должности вице-спикера Андрея Лабыгина. Его заподозрили в несоблюдении требований антикорупционного законодательства.

В иркутской городской Думе прошло заседание комиссии по этике, которая рекомендовала снять Андрея Лабыгина с должности заместителя председателя Совета депутатов. Дискуссия продолжится на ближайшей сессии.

Механизм возможного отрешения беспартийного Лабыгина от должности вице-спикера запустила жалоба члена фракции «Единая Россия» Алексея Распутина. Как сообщает информационное агентство Irkutskmedia, депутат потребовал отставки вице-спикера после того, как тот, по его словам, около месяца игнорировал просьбу предоставить документы, подтверждающие, что он не занимается предпринимательской деятельностью и у него отсутствуют связи с коммерческими структурами. Андрей Лабыгин является заместителем председателя Думы на неосвобожденной основе, то есть, получает за свою работу зарплату.

Перед выборами в Думу, которые прошли в сентябре этого года, Андрей Лабыгин занимал должность заместителя генерального директора ООО «Медицинский центр «Консилиум». «В соответствии с федеральным законом статус адвоката приостанавливается, когда человек вступает в должность депутата на постоянный период, тогда приостанавливается и партнерство. Мой статус приостановлен в 2005. Да, документы у меня сейчас на руках. Но, очевидные вещи я доказывать не должен. Да и предоставлять свои персональные данные всем — я не собираюсь. Никакую депутатскую этику я не нарушил», — приводит слова Андрея Лабыгина Irkutskmedia.

У спикера иркутской Думы — четыре заместителя, двое на освобожденной и двое — на неосвобожденной основе. Напомним, что председателем городского собрания 27 сентября был избран формально несогласованный с «Единой Россией» (впрочем, член фракции ЕР в Думе) Дмитрий Ружников — зять известного в Иркутского области бизнесмена и политика Александра Битарова. Не у дел остался экс-председатель Думы, конфликтовавший с мэром Иркутска, единоросс Евгений Стекачев. Политическую обстановку в Иркутской области подогревают как предстоящий конкурс на пост главы Иркутска, так и грядущие губернаторские выборы.

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