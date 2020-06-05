Глава Томской области Сергей Жвачкин 4 июня в ходе заседания регионального правительства выразил свое возмущение тем, как некоторые врачи халатно относятся к правилам безопасности, что привело к заражению коронавирусом целых отделений.
«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — отметил с негодованием Сергей Жвачкин. Его комментарий приводит канал ТВ2.
Сергей Жвачкин упомянул женщину-врача, которая пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом пошла пить чай «в этом же скафандре».
«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но, с другой, она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других», — отметил глава региона, добавляя, что из-за таких случаев закрываются целые отделения.
«И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?» — задался вопросом Сергей Жвачкин.
Стоит отметить, что глава Томской области уже не первый раз выражает негодование поведением жителей региона с точки зрения соблюдения ими мер защиты от коронавируса. В марте 2020 года Жвачкин выражал возмущение тем, что житель области в условиях пандемии отправился в Италию, посетив там выставку собак, и завез в регион коронавирус.