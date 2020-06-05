Предприниматели, работающие в сфере бытового обслуживания, смогут получить до 300 тысяч рублей на возмещение части затрат на осуществление деятельности — заявки на предоставление субсидий уж принимаются, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Салоны красоты, организации по оказанию ритуальных услуг, СТО, прачечные давно стали привычными в нашем обиходе. Программы по поддержке таких организаций бытового обслуживания существуют в нашем регионе почти 20 лет, – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — за этот период правительством Новосибирской области направлено более 140 млн рублей средств регионального бюджета и возвратных средств по ранее выделенным кредитам, оказана финансовая поддержка по 1237 проектам в сфере услуг: на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, организацию пунктов бытового обслуживания».

В 2020 году конкурс проходит с 9 по 18 июня, заявку можно подать в региональный минпромторг.

Напомним, губернатор Новосибирской области в мае анонсировал дополнительные меры поддержки экономики региона.

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