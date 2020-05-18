Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе заседания регионального правительства 18 мая анонсировал дополнительные меры поддержки экономики, принимаемые в связи с противодействием распространению коронавируса.

Как пояснил Андрей Травников, в пятницу, 15 мая, правительством Новосибирской области согласовано дополнение к плану мероприятий по поддержке региональной экономики.

В частности было принято решение о продлении сроков уплаты платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из пострадавших отраслей, которые не попали под право переноса сроков уплаты данных платежей в соответствии с постановлением правительства РФ №409. Это право наступает в соответствии с нашим решением, при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Второй важной мерой было продление сроков уплаты налога и авансовых платежей за первый и второй кварталы 2020 года по налогу на имущество организаций, относящихся к таким видам деятельности как административно-деловые центры, торговые центры общей площадью свыше 3 тыс квадратных метров, нежилые помещения, назначение которых предусматривает соответствующее размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 3 тыс квадратных метров. Право на продление сроков уплаты налога и авансовых платежей у рассматриваемых организаций возникает в случае, если они предоставляют отсрочки не менее 50% от арендной платы по договорам аренды, заключенным до 18 марта 2020 года, либо снижении ежемесячных арендных платежей на 30% на период не менее шести месяцев 2020 года.

«Воспользоваться отсрочкой на уплату налогов могут те владельцы недвижимости, которые предоставляют в аренду свои площади другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям, если они идут навстречу своим арендаторам и предоставляют такие отсрочки или понижение арендной платы», — пояснил Андрей Травников.

Третьей важной мерой стало освобождение от арендной платы в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области на период с 18 марта, то есть со дня принятия решения о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на весь период действия указанного режима.

«В связи с тем, что мы вынуждены были для обеспечения мер эпидемической безопасности запретить деятельность отдельных организаций, то, соответственно, те организации и индивидуальные предприниматели, которые использовали государственное имущество для ведения своей деятельности на период вынужденного прекращения работы от арендной платы освобождаются», — пояснил губернатор.

При предоставлении мер поддержки обязательным условием было отсутствие задолженности по налогам. В связи с тем, что сегодня многие предприятия и предприниматели оказались в непростом финансовом положении, и вынуждены изыскивать ресурсы для выплаты заработной платы своим сотрудникам, зачастую у них возникают сложности с уплатой налогов. В связи с этим предлагается упростить процедуру предоставления региональных мер государственной поддержки организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест, и заработную плату своим сотрудникам, и исключить обязательное условие отсутствия неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, при получении соответствующих мер государственной поддержки.

«Прошу в кратчайший срок разработать нормативные документы, ваши внутренние распорядительные документы, внести изменения в соответствующие процедуры, и немедленно приступить к реализации тех мер поддержки, о которых я сегодня сказал», – подчеркнул 18 мая Андрей Травников.

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