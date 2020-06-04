На Михайловской набережной Новосибирска приступили к третьему этапу реконструкции

В этом году на Михайловской набережной в Новосибирске появятся зона фуд-корта, дорожно-тропиночная сеть, площадка под городок аттракционов и детские игровые зоны. Реализуется проект на частные инвестиции. ГК «СМСС» планирует вложить в реконструкцию набережной не менее 50 млн рублей в течение двух лет.

Подробности третьего этапа реконструкции Михайловской набережной были озвучены во время выездного совещания 3 июня с участием заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, генерального директора группы компаний «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) Анатолия Павлова, директора МУП ПКиО «Михайловская набережная» Евгении Вторушиной и главного архитектора ООО «Адаптик-А» Павла Носарева.

Реконструкция променадов продолжится в единой концепции. На территории появятся высокие растения, теневые навесы и лавочки. Кроме того, будет проработана развлекательная зона, которую планируют разбить на три части: аттракционы для взрослых, детские аттракционы и тихая зона с зеленым лабиринтом для семей с детьми. Ближе к речному вокзалу планируют обустроить спортивную зону с полем, детскую площадку и веревочный парк. Зимой по территории пройдет часть маршрута лыжни, кроме того, там зальют большой каток.

«В этой части набережной от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк» мы постарались продолжить нашу концепцию. – рассказал Павел Носарев, – Мы разделили спортивные и пешеходные маршруты. Здесь мы формируем зоны для семейного отдыха – тихого и активного. Со стороны Речного вокзала мы планируем организовать спортивную и детскую площадки. Те, кто ожидает речной трамвайчик, смогут спокойно провести здесь время с детьми».

По словам Анны Терешковой, между детской зоной для малышей и аттракционами расположится фуд-корт. «Дети смогут сидеть с родителями за столиками либо играть на детской площадке. Мы специально объединили эти зоны, для того, чтобы сделать удобную логистику», – добавила вице-мэр.

Как рассказал Анатолий Павлов, в этом году компании, которая не только инвестировала средства, но и принимает непосредственное участие в реконструкции, предстоит выполнить работы по переносу инженерных коммуникаций, проложить водопроводные сети, ливневую канализацию и многое другое. Кроме того, ГК «СМСС» акцентировала внимание на обеспечение безопасности отдыхающих. Здесь будет установлено видеонаблюдение и стационарный пост полиции.

«Многие компании в период самоизоляции и обострения кризисных явлений отказались от реализации анонсированных проектов. И у нас были опасения, что реконструкцию набережной придется отложить. Поэтому я очень благодарна инвестору, что он не отказался от своих планов. Дал слово и его держит, невзирая на трудности», – подчеркнула Анна Терешкова.

«Не все в жизни измеряется количеством денежных знаков. Есть вещи, которые нужно делать для души. Кто-то для души покупает себе самолет, а наша компания решила сделать подарок родному городу. Мы все здесь живем, любим гулять по нашей набережной. Так как у городского бюджета есть определенные трудности с реализацией проекта реконструкции, мы приняли для себя решение помочь Новосибирску. Мы надеемся оправдать ожидания не только администрации города и области, а самое главное – оправдать ожидание новосибирцев», – подчеркнул Анатолий Павлов.

Так как набережная – это территория общественного пользования, по словам Анны Терешкова, за работами будет осуществляться авторский и технический надзор. «Контроль в том же режиме, как и за всеми федеральными проектами», – отметила вице-мэр.

Недалеко от Михайловской набережной ГК «СМСС» строит два объекта ЖК «Гранит» и ЖК ApartRiver. В границах, отведенных под них земельных участков, застройщик реконструирует набережную длиной 108 метров, придерживаясь стиля Михайловской. В перспективе две части набережной должны соединиться.

Как рассказала Евгения Вторушина, они сегодня получили уникальную возможность – проектировать места под аттракционы, подвести к ним электричество, чтобы не ставить городок на газоны. Директор парка «Михайловская набережная» не смогла назвать, сколько и какие аттракционы появятся. Но заверила, что они будут совершенно новыми.

Реконструкция Михайловской набережной завершится осенью 2021 года. Нижний променад будет доступен для прогулок уже в этом году.

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