На Михайловской набережной Новосибирска приступили к третьему этапу реконструкции

Жанна Гладкова
 
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов рассказали о дальнейшей судьбе Михайловской набережной

В этом году на Михайловской набережной в Новосибирске появятся зона фуд-корта, дорожно-тропиночная сеть, площадка под городок аттракционов и детские игровые зоны. Реализуется проект на частные инвестиции. ГК «СМСС» планирует вложить в реконструкцию набережной не менее 50 млн рублей в течение двух лет.

Подробности третьего этапа реконструкции Михайловской набережной были озвучены во время выездного совещания 3 июня с участием заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, генерального директора группы компаний «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) Анатолия Павлова, директора МУП ПКиО «Михайловская набережная» Евгении Вторушиной и главного архитектора ООО «Адаптик-А» Павла Носарева.

Реконструкция променадов продолжится в единой концепции. На территории появятся высокие растения, теневые навесы и лавочки. Кроме того, будет проработана развлекательная зона, которую планируют разбить на три части: аттракционы для взрослых, детские аттракционы и тихая зона с зеленым лабиринтом для семей с детьми. Ближе к речному вокзалу планируют обустроить спортивную зону с полем, детскую площадку и веревочный парк. Зимой по территории пройдет часть маршрута лыжни, кроме того, там зальют большой каток.

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«В этой части набережной от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк» мы постарались продолжить нашу концепцию. – рассказал Павел Носарев, – Мы разделили спортивные и пешеходные маршруты. Здесь мы формируем зоны для семейного отдыха – тихого и активного. Со стороны Речного вокзала мы планируем организовать спортивную и детскую площадки. Те, кто ожидает речной трамвайчик, смогут спокойно провести здесь время с детьми».

По словам Анны Терешковой, между детской зоной для малышей и аттракционами расположится фуд-корт. «Дети смогут сидеть с родителями за столиками либо играть на детской площадке. Мы специально объединили эти зоны, для того, чтобы сделать удобную логистику», – добавила вице-мэр.

 Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов рассказали о дальнейшей судьбе Михайловской набережной

Как рассказал Анатолий Павлов, в этом году компании, которая не только инвестировала средства, но и принимает непосредственное участие в реконструкции, предстоит выполнить работы по переносу инженерных коммуникаций, проложить водопроводные сети, ливневую канализацию и многое другое. Кроме того, ГК «СМСС» акцентировала внимание на обеспечение безопасности отдыхающих. Здесь будет установлено видеонаблюдение и стационарный пост полиции.

«Многие компании в период самоизоляции и обострения кризисных явлений отказались от реализации анонсированных проектов. И у нас были опасения, что реконструкцию набережной придется отложить. Поэтому я очень благодарна инвестору, что он не отказался от своих планов. Дал слово и его держит, невзирая на трудности», – подчеркнула Анна Терешкова.

«Не все в жизни измеряется количеством денежных знаков. Есть вещи, которые нужно делать для души. Кто-то для души покупает себе самолет, а наша компания решила сделать подарок родному городу. Мы все здесь живем, любим гулять по нашей набережной. Так как у городского бюджета есть определенные трудности с реализацией проекта реконструкции, мы приняли для себя решение помочь Новосибирску. Мы надеемся оправдать ожидания не только администрации города и области, а самое главное – оправдать ожидание новосибирцев», – подчеркнул Анатолий Павлов.

Так как набережная  – это территория общественного пользования, по словам Анны Терешкова, за работами будет осуществляться авторский и технический надзор. «Контроль в том же режиме, как и за всеми федеральными проектами», – отметила вице-мэр.

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Недалеко от Михайловской набережной ГК «СМСС» строит два объекта ЖК «Гранит» и ЖК ApartRiver. В границах, отведенных под них земельных участков, застройщик реконструирует набережную длиной 108 метров, придерживаясь стиля Михайловской. В перспективе две части набережной должны соединиться.

Как рассказала Евгения Вторушина, они сегодня получили уникальную возможность – проектировать места под аттракционы, подвести к ним электричество, чтобы не ставить городок на газоны. Директор парка «Михайловская набережная» не смогла назвать, сколько и какие аттракционы появятся. Но заверила, что они будут совершенно новыми.

Реконструкция Михайловской набережной завершится осенью 2021 года. Нижний променад будет доступен для прогулок уже в этом году.

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