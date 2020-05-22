ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19:50
Детский сад в «Стрижах» готов к открытию: учреждение получило лицензию от минобразования Новосибирской области
18:51
Правоохранители задержали новосибирских бизнесменов за незаконную реконструкцию и продажу помещений общежитий
16:35
В Россельхознадзор по Новосибирской области назначен новый руководитель
14:16
В этом году в Новосибирской области планируют построить более 40 фельдшерско-акушерских пунктов
13:47
Минздрав Новосибирской области проверил каждый случай обращения ордынских медиков по выплатам за работу с коронавирусными пациентами
12:43
Новый антирекорд в Новосибирской области: 79 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки
12:38
Мэр Новосибирска прокомментировал спор между городской прокуратурой и депутатами
11:08
Арендаторы федерального имущества смогут получить господдержку
10:28
Застройщик подал в суд на мэра Новосибирска
9:56
Рынки города Новосибирска возобновят работу после выполнения всех санитарных норм
9:47
Прокуратура Новосибирска публично ответила Совету депутатов по вопросам размещения торговых точек на придомовых территориях
18:41
Новосибирский «Электрон» возглавил арбитражный управляющий Илья Ходос
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Можно ли отказаться от офиса на несколько месяцев, и чем это...
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Как новосибирскому бизнесу решить вопрос с арендными платежами?
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Октоберфеста не будет: как Германия борется с коронавирусом
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»