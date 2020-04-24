Новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с Михайловской набережной в Новосибирске и названный в честь нее, — это эксклюзивное предложение для состоятельных и состоявшихся в жизни людей. Дом подчеркнет статус владельцев элитных квартир и позволит жить в атмосфере комфорта, безопасности и покоя.

Элитное жилье — выбор успешных и достигших высокого статуса людей. Они очень внимательны, разборчивы и точно знают, чего хотят. Для них дом — не просто место отдыха, воспитания детей, территория уюта и спокойствия, это трансляция своих достижений. Высокие потолки, подземный паркинг, консьерж, видеонаблюдение — все это сегодня воспринимается как норма. И поэтому на первый план для них выходит локация элитного объекта: она должна подчеркивать социальное положение владельца, виды из окон — завораживать, а внешняя и внутренняя отделка в доме быть, не побоюсь этого сравнения, произведением искусства.

ЖК «Михайловский», расположенный в экологически благоприятном районе Новосибирска — возле Михайловской набережной на берегу Оби, в 10 минутах ходьбы до станции метро «Речной вокзал», — в полной мере отвечает всем параметрам.

В нашем городе не так много мест, чтобы из окон квартиры практически в центре мегаполиса открывался живописный речной пейзаж, чтобы можно было любоваться закатами на лоджии, больше напоминающей террасу или внутренний дворик в Риме. Если прибавить к этому возможность гулять по обновленной реконструированной набережной, которая начинается практически от порога дома, то можно сказать, что местоположение жилого комплекса выбрано идеально.

ГК «СМСС» строит новый дом с особой тщательностью и вниманием к малейшим деталям. При строительстве применяются только натуральные и энергоэффективные материалы. Так, конфигурация здания обусловлена оптимальной планировочной компоновкой жилых секций, с учетом выгодной видовой ориентации на реку и парк, а также с желанием защитить внутренний двор от городского шума.

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Фасады дома выполнены в строгой ортогональной сетке оконных проемов. Прием попарного объединения окон по вертикали, который использовали архитекторы, визуально уменьшает этажность комплекса, что придает зданию воздушность и позволяет гармонично вписать его в парковый ансамбль набережной.

Первый этаж фасада облицован травертином — натуральным камнем, покоряющим своей благородной изысканностью. Выше со 2-го по 11-й этаж использованы вставки из более легкого керамогранита.

Большое внимание уделено архитектурному освещению фасада.

Внутреннее наполнение дома — под стать его великолепному внешнему виду. Проект предусматривает современные инженерные решения, в том числе центральную систему кондиционирования.

Жилой комплекс состоит из пяти секций переменной этажности от 7 до 11 жилых этажей с отдельными входами. Центральный холл стоит отдельного описания.

В оформлении фешенебельной входной группы присутствуют неповторимые ноты аристократизма и элегантности. В основу изысканного декора холла, выполненного по индивидуальному дизайнерскому проекту, легли классические цветовые решения: бежевый и темно-шоколадный оттенки. Они несут в себе природную энергетику, снимают напряжение и наполняют помещение гармонией.

Входная группа разделена на несколько зон: лобби с витражными окнами, ресепшен и специально оборудованная комната для курения со спецвытяжкой. Сигарную комнату оценят любители процесса, где курительный ритуал можно совместить с приятной беседой единомышленников. Ее интерьер создает атмосферу респектабельности и подчеркивает высокий статуса дома и его жителей.

Помимо главного холла, в каждой секции на первых этажах запроектированы вестибюли с мягкой зоной, стены, пол и коридоры в них облицованы натуральным камнем. Общественные места в жилом комплексе разделены таким образом, чтобы жителям было комфортно жить и общаться с представителями УК и друг другом.

В «Михайловском» — 186 квартир от 23 кв. метров (квартиры небольшой площади находятся на первом этаже, не проданной осталась только одна) до 153 кв. метров.

Застройщик даже разработал типовые интерьеры, которые будущие жильцы могут использовать при отделке своих квартир. В каждой из них, начиная со второго этажа, лоджии или балконы площадью до 29 кв. метров, имеющие витражное остекление в пол, — отличное место для релакса. Авторская архитектура проекта позволит воплотить все задумки будущих жильцов: оборудовать кабинет, организовать мягкий уголок или собрать оранжерею из любимых цветов.

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Продуманное жилое пространство и гибкие возможности зонирования обеспечат максимальный комфорт и уют проживания в «Михайловском». Высота потолков соответствует статусному жилью: она варьируется от 3,3 до 3,6 метра, что зрительно увеличивает пространство и наполняет его воздухом и светом.

ЖК «Михайловский» очень удобен для больших семей. Между прочим, некоторые из них уже приобрели сразу несколько квартир в секции, чтобы затем объединить.

Для детских игр и прогулок в уютном внутреннем дворе с ландшафтным дизайном предусмотрены детская площадка с песочной станцией, садово-парковые композиции, навесы с качелями. А можно пойти на набережную и заняться активным отдыхом: бег, ролики, велосипед (велодорожка начинается прямо от дома).

Двухуровневый паркинг в ЖК расположится в подземных этажах и рассчитан на 295 машино-мест. Впрочем, при необходимости можно меньше чем за 10 минут дойти до транспортной развязки «Речной вокзал», ведущей во все направления города.

Большое значение застройщик придает вопросам безопасности. Под видеонаблюдением будет не только территория набережной возле дома, но и сам дом, и двор с парковкой.

Сдача ЖК «Михайловский» запланирована на IV квартал 2021 года. Как правило, компания сдает объекты раньше срока. Отметим, что ГК «СМСС» является одним из крупнейших застройщиков на новосибирском рынке. В портфеле компании — более 60 сданных объектов, в числе которых — Технопарк новосибирского Академгородка, ЖК Montblanc, «Парк Резиденс», торгово-офисный центр «Версаль», бизнес-центр «Якутия». Проекты ГК «СМСС» неоднократно входили в рейтинги лучших новостроек Новосибирска по версии «КС».

ЖК «Михайловский»,

www.ac-mikhaylovskiy.ru

отдел продаж:

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e-mail: nsmss@mail.ru

тел.: 8 (383) 209-28-44,

8 983-120-40-00

Проектная декларация на сайте www.ac-mikhaylovskiy.ru,

застройщик ООО «Гамма»

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