В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в населенных пунктах районов Новосибирской области планируется построить 42 фельдшерско-акушерских пункта в 2020 году. Соответствующей теме было посвящено совещание, которое провел 22 мая первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

Как сообщили 22 мая в региональном минздраве, в этом году ФАПы планируется построить в следующих населенных пунктах: с. Рождественка, с. Белово, п. Новые Решеты, с. Кубовая, с. Светлое, п. Лесниковский, с. Тальменка, д. Балта, д. Рождественка, с. Полойка, с. Зятьковка, п. Радуга, с. Рассказово, п. Обской, с. Мошнино, д. Кудрино, с. Чернаковка, д. Тюменка, д. Сарыбалык, с. Романово, п. Отважный, д. Новая Чебула, д. Амба, п. Мирный, п. Кайгородский, с. Репьево, с. Елбань, п. Широкий Яр, п. Элитный, с. Биаза, п. Каинская Заимка, с. Бедрино.

Кроме того, в 2020 году начнется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с. Чулым, п. Степной, д. Китерня, с. Куликовское, п. Майский, аул Кошкуль, с. Таган, с. Золотая Грива, с. Береговое, д. Мальково. Ввод в эксплуатацию этих ФАПов запланирован в следующем году.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в ходе совещания отметил, что оказание первичной медико-санитарной, а также скорой и неотложной помощи является жизненно важной необходимостью для сельских жителей, поэтому все 42 фельдшерско-акушерских пункта должны быть построены и сданы в этом году.

Участие в совещании приняли руководители областных органов власти, ГКУ НСО «Управление капитального строительства». Основным вопросом обсуждения стала разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проект строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, главы ряда районов области, которые участвовали в совещании в режиме видеоконференцсвязи, доложили о подготовке земельных участков под строительство ФАПов.

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