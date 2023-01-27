В Новосибирской области построили только 40% от запланированных ФАПов в 2022 году. Какие начнут строить в этом году?

В Новосибирской области объявили поиск подрядчиков на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее депутаты Заксобрания региона обратили внимание, что построено всего 19 пунктов из 46 запланированных на 2022 год.

26 января во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты усомнились в оптимизме министра экономического развития региона Льва Решетникова в отношении итогов реализации нацпроекта «Здравоохранение». Депутат от КПРФ Яков Новоселов попросил уточнить, с чем связано увеличение расхода бюджетных средств на нацпроекты: с увеличением стоимости работ или количества построенных объектов. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что в 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию 46 фельдшерско-акушерских пунктов (далее — ФАП), но по факту введено только 19. Остальные будут введены в 2023 году. Невыполнение плана он объяснил рядом причин, в том числе экономическими.

В течение последних дней января министерство строительства Новосибирской области объявило аукционы на выполнение подрядных работ по строительству ФАПов на территории региона. Всего на 27 января объявлено о намерении построить 10 ФАПов в 2023 году. Количество аукционов на строительство зданий в течение года может увеличиться.

Все контракты планируется заключить до 30 апреля, а ввод в эксплуатацию объектов намечен на 30 июля 2023 года.

Напомним, что ФАП представляет собой подразделение центральной районной больницы, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь в сельских районах. Обычно в одном регионе ФАПы возводятся одного и того же типа. Массовое возведение ФАПов в современной России началось в ходе оптимизации здравоохранения в России, согласно которой участковые сельские больницы были ликвидированы.

На строительство ФАПа в селе Владимировское (Убинская ЦРБ) направлено 18,5 млн рублей. Сооружение появится на улице Школьной, 13А.

Сроки по строительству ФАПа в деревне Пушкарево (Ордынская ЦРБ) аналогичные. Однако начальная цена контракта здания по адресу ул. Центральная, 26а составила уже 17,6 млн рублей. ФАП в деревне Киргинцево (Кубинская ЦРБ) на ул. Центральной обойдется властям максимум в 20,5 млн рублей. В деревне Никоново (Маслянинская ЦРБ) объект по ул. Советской — 21,2 млн рублей. ФАП в поселке Советский (ГКБ №2) — 20,7 млн рублей, в деревне Байкал (Болотнинская ЦРБ) по адресу пер. Почтовый, 6а — 19,8 млн рублей. В деревне Большая Черная (Болотнинская ЦРБ) на ул. Центральная, 18а — 18 млн рублей.

Самым дорогим на 2023 год оказался ФАП в деревне Заливино (Кыштовская ЦРБ) на ул. Школьной — его начальная максимальная цена установлена на уровне 27,3 млн рублей. Вторым по стоимости в этом году станет сооружение в поселке Теренгуль (Таганская ЦРБ). За него власти готовы заплатить максимум за 26,4 млн рублей. Как и у предыдущих закупок, сроки установлены идентичные. Здание расположится также на улице Центральной.

Тендером с самой маленькой начальной ценой оказался ФАП в селе Куриловка (Черепановская ЦРБ) — за него заплатят максимум 16,7 млн рублей. Объект расположится по ул. Центральной, 28а.

Напомним, что на реализацию 46 регпроектов Новосибирской области выделили 44,73 млрд рублей на 2023 год. Губернатор Андрей Травников рассказал, что регион может направить дополнительное финансирование для ускорения реализации проектов.